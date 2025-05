Asus ROG Ally 2 e la sua versione Xbox svelate nelle prime immagini

(Adnkronos) – Le prime immagini della nuova console portatile Asus ROG Ally 2 sono emerse online a seguito della pubblicazione di documentazione presso enti di certificazione internazionali. L’elemento più rilevante riguarda la presenza di due versioni del dispositivo, una delle quali dotata di un pulsante dedicato Xbox, segno di una collaborazione tra Asus e Microsoft. Due mesi fa erano già emerse indiscrezioni su un progetto congiunto tra le due aziende, noto internamente come “Project Kennan”, finalizzato allo sviluppo di una console Xbox portatile. Le immagini attuali sembrano confermare l’esistenza di questo dispositivo: una variante nera della ROG Ally 2, quasi identica a quella standard di colore bianco, ma con un pulsante situato nell’angolo superiore sinistro, inciso con il logo Xbox. Nella versione bianca, lo stesso pulsante appare oscurato, segno che potrebbe essere rimosso o modificato nella versione finale destinata al pubblico. Entrambi i modelli presentano un design rivisitato rispetto alla generazione precedente. Le impugnature dei controller sono ora più spesse e sagomate, presumibilmente per offrire maggiore ergonomia durante le sessioni di gioco. La parte superiore della scocca include due porte USB-C, segno di un’attenzione alla connettività e alla versatilità del dispositivo. I dati tecnici, parzialmente disponibili grazie a documenti della FCC (Federal Communications Commission), indicano la presenza di uno schermo LCD da 7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, simile a quello del modello originale. Le due versioni si distinguono però in modo significativo per quanto riguarda la piattaforma hardware: la variante con marchio Xbox sarà equipaggiata con un processore AMD Ryzen Z2 Extreme a 8 core e TDP di 36W, mentre la versione standard bianca monterà un chip meno performante, a 4 core e 20W. Le certificazioni ottenute presso gli enti regolatori indonesiani e statunitensi suggeriscono che il lancio ufficiale della ROG Ally 2 potrebbe essere imminente.

