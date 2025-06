Audible annuncia un nuovo adattamento globale di Orgoglio e Pregiudizio

(Adnkronos) – Audible, società del gruppo Amazon leader mondiale nella produzione di intrattenimento audio, in collaborazione con la casa di produzione cinematografica Brock Media, ha annunciato un nuovo adattamento di Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen in formato audio. L’opera, realizzata come Audible Original, sarà disponibile in anteprima dal 9 settembre 2025 nei mercati anglofoni (Regno Unito, Stati Uniti, Canada, India e Australia) e successivamente sarà distribuita in versioni adattate per il pubblico internazionale in italiano, spagnolo, francese, tedesco e portoghese brasiliano. La nuova produzione intende restituire fedelmente il testo originale, offrendo al contempo una lettura più intima e soggettiva, filtrata dalla prospettiva della protagonista Elizabeth Bennet. A interpretare i due ruoli principali dell’edizione in lingua inglese saranno Marisa Abela, vincitrice di un BAFTA, nel ruolo di Elizabeth Bennet, e Harris Dickinson, nominato ai BAFTA e ai BIFA, nei panni di Mr. Darcy. Completano il cast numerosi nomi di rilievo del panorama cinematografico internazionale, tra cui Glenn Close (Lady Catherine De Bourgh), Bill Nighy (Mr. Bennet), Marianne Jean-Baptiste (Mrs. Bennet), Jessie Buckley (Caroline Bingley), Will Poulter (Mr. Wickham), Toheeb Jimoh (Mr. Bingley), Sophie Wilde (Jane Bennet) e David Gyasi (Mr. Gardiner). L’opera vede inoltre la partecipazione di Bertie Carvel, Leah Harvey, Antonia Salib, Patricia Allison, Aasiya Shah e Rosalind Eleazar, per un cast corale che restituisce appieno la complessità dell’universo austeniano. L’adattamento è stato affidato alla drammaturga premiata Lulu Raczka, con la regia di Dionne Edwards, qui al suo debutto nella narrazione audio. La produzione porta la firma della produttrice esecutiva Sarah Brocklehurst e della produttrice Nicole Davis. Secondo Aurelie de Troyer, Head of Regional Content Europe di Audible, il progetto “intende celebrare la forza narrativa di Orgoglio e Pregiudizio, rinnovandone l’impatto emotivo grazie all’intimità del formato audio e all’interpretazione moderna e coinvolgente offerta dalla sceneggiatura. L’intesa tra i protagonisti, unita a una regia sonora di altissimo livello, restituisce una dimensione nuova a una delle storie d’amore più longeve della letteratura.” La componente tecnica gioca un ruolo centrale in questa produzione. Il sound design, curato da Brain Audio e realizzato con tecnologia Dolby Atmos, è stato pensato per enfatizzare la tensione narrativa e i passaggi interiori della protagonista, offrendo un’esperienza d’ascolto cinematografica. A completare l’opera, una colonna sonora originale composta da Morgan Kibby, artista candidato ai Grammy. Il rilascio dell’adattamento inglese è previsto in concomitanza con il 250° anniversario della nascita di Jane Austen. I dettagli relativi alle edizioni localizzate, inclusi i nomi dei cast e le date di pubblicazione, saranno comunicati nei prossimi mesi. Con questa nuova produzione, Orgoglio e Pregiudizio si aggiunge al catalogo di adattamenti letterari di Audible che comprende titoli come 1984 di George Orwell, The Mysterious Affair at Styles di Agatha Christie e la trilogia dickensiana prodotta da Sam Mendes, confermando l’impegno della piattaforma nella valorizzazione della letteratura classica attraverso linguaggi narrativi contemporanei. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)