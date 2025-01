Australian Open 2025, le dirette su YouTube sembrano una partita di Wii Sports

(Adnkronos) – L’Australian Open 2025 ha introdotto un’innovativa modalità di trasmissione delle partite in diretta: l’utilizzo di personaggi animati che imitano i giocatori. Questa tecnologia, che ricorda i personaggi del videogioco Wii Tennis, è stata implementata dal canale YouTube ufficiale del torneo per aggirare le restrizioni sui diritti di trasmissione e rendere lo sport più appetibile alle famiglie. I personaggi animati vengono utilizzati nelle dirette su YouTube per mostrare le partite in tempo reale. L’animazione, creata con l’ausilio di motion capture e intelligenza artificiale , riproduce i movimenti dei giocatori, le reazioni del pubblico e le chiamate dell’arbitro, il tutto accompagnato da un commento umano. Questa soluzione consente agli appassionati di tennis di seguire l’azione in diretta, anche senza accesso alle trasmissioni televisive a pagamento. L’iniziativa rappresenta un’interessante novità nel panorama della distribuzione dei contenuti sportivi. Il canale YouTube ufficiale dell’Australian Open, pur non detenendo i diritti per le trasmissioni ufficiali, può comunque mostrare le partite in diretta grazie a questa soluzione che aggira le restrizioni imposte dai contratti di esclusiva con le emittenti televisive. L’utilizzo di personaggi animati si distingue dalle altre tecnologie di visualizzazione impiegate nelle dirette sportive. Ad esempio, la realtà aumentata permette di sovrapporre elementi grafici alla trasmissione in tempo reale, arricchendo l’esperienza visiva con informazioni aggiuntive come la velocità dei giocatori o la traiettoria della palla. L’analisi dei dati in tempo reale fornisce invece statistiche dettagliate sulle prestazioni degli atleti, consentendo agli spettatori di approfondire la comprensione del gioco. Altre tecnologie, come Hawk-Eye, vengono utilizzate per il replay istantaneo e la risoluzione di situazioni di gioco controverse, mentre piattaforme come IBM Watson permettono di generare commenti automatici in tempo reale. L’introduzione dei personaggi animati ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico. Da un lato, alcuni apprezzano l’idea, considerandola un modo innovativo e divertente per seguire le partite, soprattutto per le nuove generazioni. La possibilità di accedere gratuitamente alle dirette su YouTube, inoltre, democratizza l’accesso allo sport, consentendo a un pubblico più ampio di seguire l’Australian Open. Dall’altro lato, non mancano le critiche. Alcuni spettatori trovano i personaggi poco realistici e “comici”, con un aspetto che ricorda i videogiochi di qualche anno fa. Inoltre, la qualità della trasmissione non è sempre impeccabile, con movimenti non sempre fluidi e occasionali problemi di visualizzazione della pallina. Infine, è stato notato che i personaggi a volte presentano inaccuratezze nella carnagione degli atleti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)