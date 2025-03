Be Comics! Be Games! 2025, nuove frontiere per il festival padovano

(Adnkronos) – Si è conclusa con un successo di pubblico l’edizione 2025 di Be Comics! Be Games!, il festival dedicato alla cultura pop che ha animato gli spazi di Padova Hall durante lo scorso fine settimana. La manifestazione, forte di un’identità rinnovata e di un’inedita area dedicata al gaming, ha registrato oltre 22.000 presenze, superando i risultati delle edizioni precedenti e confermando il crescente interesse del pubblico verso questo format. L’evento ha rappresentato un punto d’incontro cruciale per gli appassionati di fumetto, manga, anime, videogiochi e cosplay, offrendo un’ampia panoramica sulle ultime tendenze del settore. Oltre 170 espositori e brand provenienti da tutta Europa hanno arricchito l’offerta, proponendo il meglio dell’editoria specializzata, gadget, oggetti da collezione e giochi da tavolo. Un focus particolare è stato dedicato alla formazione, con la presenza di accademie e professionisti del settore quali Sarah Arduini, Stefano Feltre e Riccardo Meneghello, che hanno condiviso il loro know-how con gli aspiranti fumettisti e animatori. L’edizione 2025 ha segnato un’importante evoluzione del festival, con l’introduzione dell’area Be Games!. Questo spazio, dotato di oltre 80 postazioni di gioco e realizzato in collaborazione con partner di rilievo come Nintendo e PG Esports, ha permesso ai visitatori di immergersi in esperienze videoludiche che spaziano dai titoli cult alle ultime uscite. Il festival ha inoltre offerto l’opportunità di incontrare artisti di fama internazionale come Federico Vicentini e Vincenzo “Viska” Federici, accanto a talenti emergenti e consolidati del panorama italiano, tra cui Sio, Daw, Simone Pace, Marco Checchin, Valerio Held, Michela da Sacco e Donald Soffritti. L’artist alley si è confermata un punto di riferimento per la creatività e l’interazione diretta tra artisti e pubblico. Il Be Stage! ha ospitato un ricco programma di eventi, tra cui il Gran Cosplay Contest, Kaleidospop, la prima tappa di selezione della K-Pop League Italia, random dance, quiz, talk, anteprime cinematografiche (come lo Speciale Prophecy), celebrazioni (come l’anniversario della casa editrice BeccoGiallo) e panel dedicati al fumetto. La conduzione è stata affidata a figure di spicco del settore come Zeth Castle, Luca Panzieri, Bliss Afk e Monnie Night, che hanno contribuito a creare un’atmosfera dinamica e coinvolgente. Hanno arricchito il programma la presenza di creator come Beatrice Lorenzi, CKibe, Marinoski, Il Baffo, Andrea Bellusci e Lo Scribacchino. La manifestazione si è avvalsa della partnership editoriale di Corriere dello Sport – Stadio e Tuttosport, e della collaborazione di Radio Piterpan in qualità di Radio Ufficiale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)