Black Friday Roborock: S8 e S7 Max Ultra a Prezzi Record

(Adnkronos) – Il Black Friday è alle porte e Roborock si prepara a stupire gli amanti della tecnologia e della pulizia domestica con offerte senza precedenti sui suoi modelli di punta: il Roborock S8 e il S7 Max Ultra. Questi dispositivi rappresentano il vertice della tecnologia per la pulizia dei pavimenti e saranno disponibili a prezzi straordinariamente vantaggiosi. Il Roborock S7 Max Ultra, noto per la sua capacità di gestire compiti di pulizia in modo completamente autonomo, sarà acquistabile al prezzo più basso di sempre a soli €659, rispetto al prezzo originale di €1199. Questo modello è dotato di una base tutto-in-uno che gestisce automaticamente le operazioni di lavaggio, asciugatura della mopa e svuotamento del cestello della polvere, garantendo un’esperienza di pulizia senza interruzioni e senza sforzo. Con una potenza di aspirazione di 5500Pa e una mopa vibrante, il S7 Max Ultra elimina efficacemente polvere, capelli e anche i residui più ostinati come grasso o impronte. Il prodotto è acquistabile su Amazon con un ulteriore codice sconto di 40 euro (S7BFCM2024) fino al 2 dicembre 2024 Altrettanto impressionante è il Roborock S8, che grazie alla sua aspirazione potente di 6000Pa e alla doppia spazzola rotante, promette di lasciare i pavimenti impeccabili. Questo modello, offerto al prezzo di €359, è equipaggiato con navigazione LiDAR avanzata e tecnologia per evitare gli ostacoli con luce strutturata 3D, che permette di pianificare percorsi di pulizia efficienti e di evitare efficacemente ostacoli come cavi, scarpe e persino animali domestici. Il Roborock S8 può essere acquistatoa questi prezzi fino al 2 dicembre sempre su Amazon. Entrambi i modelli possono essere controllati e personalizzati attraverso l’app mobile di Roborock, permettendo agli utenti di programmare sessioni di pulizia o di impostare aree di accesso limitato. Inoltre, il modello S8 offre la possibilità di interazione vocale tramite Alexa, aggiungendo un ulteriore livello di comodità e modernità all’esperienza di pulizia. Disponibili solo per un periodo limitato durante il Black Friday, i modelli Roborock S8 e S7 Max Ultra sono la soluzione ideale per chi cerca efficienza, innovazione e praticità in un unico dispositivo intelligente. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)