Call of Duty: Black Ops 7 annunciato ufficialmente

(Adnkronos) – Gli sviluppatori Treyarch e Raven Software proseguono la narrazione della serie Black Ops con l’annuncio ufficiale del nuovo capitolo, Call of Duty: Black Ops 7, previsto per il 2035. Il titolo sarà disponibile sin dal giorno di lancio su Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Xbox Cloud Gaming e attraverso la formula Xbox Play Anywhere. Sarà inoltre accessibile tramite Game Pass, e distribuito anche su Battle.net, Steam, PlayStation 5 e PlayStation 4. Ambientato in uno scenario post-crisi mondiale successivo agli eventi narrativi di Black Ops II e Black Ops 6, il gioco proietta i giocatori in un futuro prossimo in cui l’instabilità geopolitica e la guerra psicologica minacciano l’equilibrio globale. In questo contesto critico, il protagonista David Mason e la sua squadra Black Ops affrontano un nemico invisibile e manipolatore, che impiega la paura come principale strumento di controllo. Il nuovo titolo introduce una Campagna cooperativa inedita, concepita per essere affrontata da soli o in squadra, e supportata da un arsenale futuristico e missioni ad alto tasso narrativo. Il comparto Multiplayer, da sempre marchio di fabbrica della serie, torna con una selezione di mappe completamente nuove e un sistema di gioco rivisitato per esaltare le dinamiche tattiche. Confermato anche il ritorno della celebre modalità Zombie con round a progressione, che aprirà un nuovo capitolo nell’universo narrativo del Dark Aether. L’annuncio rappresenta solo un’anticipazione dei contenuti previsti: maggiori dettagli verranno svelati nel corso dell’estate, durante la presentazione ufficiale dedicata a Call of Duty: Black Ops 7. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)