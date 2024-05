Chromebook Plus con nuove funzioni di intelligenza artificiale

(Adnkronos) – Google ha annunciato che Chromebook Plus offre ora nuove funzionalità di intelligenza artificiale. Disponibile a partire da 449 euro, questo dispositivo permette agli utenti di scrivere come professionisti, perfezionare idee, modificare foto e molto altro ancora. Una delle principali novità è "Aiutami a scrivere", uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che fornisce suggerimenti immediati per intitolare post di blog, creare contenuti accattivanti per i social media o modificare il tono del testo. Questo strumento può anche creare testi da zero o riformulare contenuti esistenti. Attualmente disponibile solo in inglese, sarà presto lanciato anche in italiano. Un'altra innovazione riguarda gli sfondi per le videochiamate. Grazie all'IA generativa integrata, gli utenti possono creare sfondi personalizzati per qualsiasi applicazione di videoconferenza. Google offre una serie di prompt per aiutare a iniziare, permettendo di scegliere tra sfondi divertenti, professionali o rilassanti. Il Magic Editor di Google Foto arriva sui Chromebook Plus, consentendo agli utenti di modificare facilmente le foto. Basta selezionare un'immagine, utilizzare il Magic Editor per modificare l'oggetto desiderato e migliorare luce e sfondo con pochi clic. Per chi cerca ispirazione o assistenza nella pianificazione, Gemini è ora disponibile direttamente nella schermata iniziale del Chromebook Plus. Questa funzione permette di chattare con l'IA di Google per pianificare viaggi, scrivere o imparare nuove cose. Oltre alle nuove funzionalità per il Chromebook Plus, Google ha introdotto una serie di miglioramenti per tutti i Chromebook. Tra questi, una configurazione semplificata utilizzando il telefono Android per condividere credenziali Wi-Fi e account Google, l'integrazione di Google Tasks per gestire facilmente le attività, e un nuovo strumento per catturare screenshot in formato GIF. La nuova Game Dashboard migliora poi l'esperienza di gioco, permettendo di assegnare controlli alla tastiera e di giocare a giochi per mobile direttamente sul Chromebook. Tra le funzionalità in arrivo, "Aiutami a leggere" con Gemini permetterà di riassumere siti Web o PDF con un solo clic, fornendo anche risposte a domande poste dagli utenti. Un'altra novità sarà la panoramica delle attività, che mostrerà tutto ciò che era aperto nelle finestre e schede precedenti, semplificando la ripresa delle attività. La modalità "Focus" permetterà di concentrarsi su specifiche attività, attivando automaticamente la modalità "Non disturbare" e monitorando i progressi. Inoltre, saranno introdotti controlli a mani libere e tracciamento facciale e gestuale assistiti dall'IA, migliorando ulteriormente l'accessibilità dei dispositivi Chromebook. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)