Da Lenovo il Legion 9i , laptop per gamer e sviluppatori di videogiochi

(Adnkronos) – E’ un laptop gaming progettato su misura dei gamer e degli sviluppatori di videogiochi il Legion 9i presentato al Tech World Shanghai 2025 da Lenovo, un prodotto che – nelle intenzioni dell’azienda – “è disegnato per stabilire un nuovo standard” nel settore. Come spiega Jun Ouyang, General Manager del Consumer Segment, Intelligent Devices questo laptop “grazie alla migliore configurazione hardware, all’intelligenza artificiale e alla possibilità di supporto 3D in 2K, offre un’esperienza di gioco senza precedenti e la potenza necessaria per creare nuovi titoli avvincenti”. Il display PureSight da 18” offre una risoluzione fino a 4K in 2D, con supporto opzionale 3D in 2k per i designer che lavorano nella modellazione 3D per disegnare con maggiore semplicità in tre dimensioni senza cuffie o display 3D separato. Il display 3D utilizza un sistema di tracciamento oculare combinato con un array lenticolare creando un’immagine 3D nitida e realistica, eliminando la necessità di un visore. Lenovo 3D Studio offre una visualizzazione 3D avanzata, supportando formati side-by-side e top-bottom per video, immagini e streaming, oltre a 30 giochi e numerose app di sviluppo. Sia i giocatori che gli sviluppatori possono anche beneficiare della funzionalità Dual Mode, passando da una frequenza di aggiornamento di 240 Hz a 4K fino a una frequenza di aggiornamento di 440 Hz a risoluzione FHD quando è fondamentale una grafica fulminea e fluida. Il display con rapporto screen-to-body del 93% massimizza lo spazio di visualizzazione, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente. L’integrazione dell’AI nei processi di sviluppo ha snellito il workflow, rendendo la creazione di giochi più rapida e semplice, riducendo gli intervalli di tempo di sviluppo da anni a pochi mesi. Grazie all’hardware e al software potenziati dall’AI, il Lenovo Legion 9i offre prestazioni top sia nel gaming che nello sviluppo di giochi, consentendo a sviluppatori AAA e giocatori casalinghi di raggiungere nuovi livelli di velocità ed efficienza. Alimentato dal chip Lenovo AI Core e dal Lenovo AI Engine+, che lavorano in tandem per regolare dinamicamente le impostazioni in base allo scenario dell’utente, il laptop ottimizza le prestazioni sia durante il gioco sia durante il rendering. Lenovo Legion Space integra l’AI per creare un’esperienza di gioco più coinvolgente. L’RGB si sincronizza con il suono e le immagini in-game, arricchendo l’atmosfera e completando il sistema audio a sei altoparlanti. Inoltre, le funzionalità Game Coach, Game Clip Master e Game Companion, potenziate dall’AI, offrono ai giocatori strumenti per migliorare le proprie abilità, creare contenuti condivisibili e ricevere assistenza e incoraggiamento durante il gioco. Il Lenovo Legion 9i (18”, 10) offre quattro slot per la RAM e quattro slot per SSD, tra cui PCIe Gen 5 e può, quindi, supportare fino a 192 GB di RAM DDR5 a doppio canale , supportando fino a 8 TB di spazio di archiviazione SSD, per conservare sia i giochi sia le risorse creative in un unico posto. Notevole l’autonomia grazie a una batteria da 99,99 Whr, mentre il processore Intel Core Ultra 9 275HX e la GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 5090 offrono, inoltre, fino a 280 W di carico combinato CPU e GPU, garantendo le massime prestazioni in tutte le applicazioni, siano esse di gioco o di sviluppo di giochi. Dopo il debutto al Tech World Shanghai, Lenovo Legion 9i sarà presente all’Unreal Fest di Orlando, in Florida, a partire dal 2 giugno: i prezzi annunciati sono – per la configurazione di partenza – pari a 4499 euro (IVA inclusa). —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)