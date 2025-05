Days Gone Remastered per PS5, la recensione

(Adnkronos) – Il ritorno di Days Gone su PlayStation 5, in versione Remastered, rappresenta una seconda occasione tanto attesa per un titolo che, al momento della sua uscita su PS4 nel 2019, aveva diviso pubblico e critica. Sebbene il lancio fosse stato penalizzato da problematiche tecniche evidenti, il gioco è riuscito a conquistare una solida base di appassionati che, ancora oggi, ne invocano un seguito. L’assenza di piani ufficiali per Days Gone 2 da parte di Sony non ha tuttavia impedito al titolo di risorgere prima su PC e infine in questa versione potenziata per PS5. Il risultato è un’edizione che, pur restando fedele al gioco originale, ne esalta finalmente le qualità rimaste in ombra. La versione remasterizzata non si limita a un semplice aggiornamento grafico, ma introduce una serie di miglioramenti significativi sul piano visivo e tecnico. Days Gone Remastered supporta due modalità grafiche su PS5: una modalità Performance che garantisce un’ottima fluidità con risoluzione dinamica fino a 1800p a 60 fps, e una modalità Qualità che privilegia la risoluzione (fino a 2880p upscalati) con un frame rate a 30 fps e un maggiore dettaglio visivo. Entrambe le modalità si comportano in modo stabile, anche nelle situazioni più concitate come gli scontri con le orde infette. Su PS5 Pro, il gioco sfrutta ulteriormente il potenziale grafico grazie al PSSR (PlayStation Spatial Super Resolution), offrendo un output 4K upscalato da una base di 1584p. Il risultato è un impatto visivo di alta qualità, valorizzato da un lavoro accurato su illuminazione, ombre, vegetazione e distanza visiva. L’Oregon post-apocalittico risulta ora più immersivo che mai, con panorami mozzafiato e un’ambientazione che comunica efficacemente il senso di abbandono e pericolo. Una delle novità più apprezzabili è l’integrazione delle funzionalità del controller DualSense. Il feedback aptico contribuisce a rafforzare l’esperienza sensoriale, simulando la vibrazione del motore della moto o l’arrivo imminente di una orda di non morti. I grilletti adattivi offrono resistenza variabile durante la guida o lo sparo. Le opzioni di personalizzazione permettono di disattivare a piacimento queste funzioni. Dal punto di vista narrativo, Days Gone Remastered mantiene inalterata la trama originale. Il giocatore segue le vicende di Deacon St. John, motociclista dal passato tormentato, alla ricerca della verità in un mondo devastato da un’epidemia. L’intreccio, l’atmosfera e la caratterizzazione dei personaggi restano punti di forza del gioco, anche se alcuni aspetti, in particolare le animazioni facciali e la sincronizzazione labiale, rivelano i limiti di un impianto tecnico non del tutto aggiornato. In questo senso, il titolo mostra ancora il peso degli anni. Il gameplay non ha subito modifiche sostanziali, confermandosi robusto ma ancorato ad alcune scelte datate. L’esplorazione dell’open world, la raccolta di risorse e gli scontri con umani e infetti mantengono un buon livello di coinvolgimento, amplificato dalla tensione generata dalle orde numerose e dinamiche. Tuttavia, alcune criticità permangono: l’intelligenza artificiale resta incostante, i menu radiali sono ancora poco intuitivi e gli schermi di caricamento, seppur più brevi, risultano frequenti e frammentano l’esperienza narrativa. L’aggiunta più significativa di questa versione è rappresentata dalla modalità inedita Assalto orda, un contenuto esclusivo che estende notevolmente la longevità del titolo. In questa modalità survival, il giocatore viene catapultato in sezioni dell’open world e chiamato ad affrontare orde crescenti, accumulando punteggi in un contesto di esplorazione libera. È possibile scegliere tra diversi personaggi, ciascuno con un equipaggiamento di partenza differente, e sbloccare modificatori di gameplay che alterano le regole del gioco. La modalità risulta ben progettata, intensa e perfettamente coerente con il concept originale, anche se l’assenza di una modalità cooperativa limita il potenziale in termini di varietà.

Formato: PS5 Editore: Sony Interactive Entertainment Sviluppatore: Bend Studio Voto: 7/10 —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)