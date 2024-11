Donkey Kong irrompe nel parco a tema Super Nintendo World

(Adnkronos) – Nintendo ha svelato la prossima fase di Super Nintendo World agli Universal Studios Japan di Osaka: durante un Nintendo Direct, la compagnia ha offerto un primo sguardo alla nuova area dedicata a Donkey Kong Country, che aprirà ufficialmente i battenti l’11 dicembre. Tra le attrazioni principali, un’adrenalinica montagna russa a bordo di un carrello da miniera e una versione reale di Donkey Konga, il celebre gioco musicale, giocabile addirittura in tre. L’area, raggiungibile attraverso un tunnel roccioso che conduce a una lussureggiante giungla, è un tripudio di dettagli che faranno la gioia dei fan. Un’imponente casa sull’albero, un tempio dorato che emette vapore e un’abbondanza di dolci al gusto di banana contribuiscono a creare un’atmosfera magica. E proprio come nei videogiochi, i visitatori potranno andare a caccia di lettere giganti nascoste nell’area, utilizzando il braccialetto NFC del parco. Non mancheranno nuovi braccialetti a tema Donkey Kong da collezionare e un Cranky Kong animatrone pronto a dispensare saggezza e brontolii. Questa espansione, annunciata nel 2021, fa parte di un piano più ampio di Nintendo, che mira a diventare un’azienda di intrattenimento a 360 gradi, espandendosi oltre il mondo dei videogiochi con film, parchi a tema e iniziative come il Museo Nintendo di Kyoto inaugurato a ottobre. Mentre l’attesa per la nuova console Nintendo continua, l’azienda non smette di stupire i fan con esperienze innovative e coinvolgenti, e Donkey Kong sembra solo il primo di tanti nuovi mondi pronti a prendere vita a Super Nintendo World. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)