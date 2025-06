Doogee: la visione del CEO Xin Chao tra smartphone rugged, AI e sostenibilità

(Adnkronos) – Dooge si è affermata come un attore di spicco, in particolare nel segmento dei dispositivi rugged e accessibili. Il brand ha saputo ritagliarsi una nicchia distintiva, offrendo soluzioni che uniscono resistenza e funzionalità a un prezzo competitivo. Per approfondire la visione e le strategie future di questo marchio in crescita, Adnkronos Tech&Games ha avuto l’opportunità di intervistare il CEO, Xin Chao. Dall’integrazione dell’Intelligenza Artificiale alla sostenibilità, passando per le sfide del mercato globale, l’intervista offre uno sguardo esclusivo sulla direzione che Doogee intende intraprendere nei prossimi anni.

Xin Chao, CEO di Doogee



Doogee ha scavato una nicchia negli smartphone rugged e convenienti. Qual è la sua visione a lungo termine per il posizionamento del marchio e come vede l’evoluzione di Doogee nei prossimi 5-10 anni, soprattutto considerando i progressi nella scienza dei materiali e nella tecnologia mobile?



Doogee mira a essere il leader negli smartphone rugged. Abbiamo sempre dato priorità al design sottile, alla durabilità e al rispetto dell’ambiente in tutti i nostri prodotti. Abbiamo ottenuto certificazioni ambientali sull’efficienza energetica, che soddisfano gli standard dell’UE, e utilizziamo batterie agli anodi di silicio nei nostri prodotti. In termini di tecnologia, integriamo i chip più recenti per lanciare prodotti elettronici intelligenti, migliorando ulteriormente l’esperienza utente. A partire dal 2024, puntiamo a guidare il settore nello sviluppo dell’IA, espandendo al contempo la nostra quota di mercato nell’UE.



Nei prossimi 5-10 anni, continueremo a innovare nei materiali, a rimanere all’avanguardia della tecnologia e ad aderire agli standard dell’UE. Il nostro obiettivo è creare prodotti migliori per i nostri utenti e mantenere la nostra posizione di leader del settore.



Il mercato degli smartphone rugged sta diventando sempre più competitivo. Quali sono i principali elementi distintivi di Doogee, oltre alla durabilità e alla durata della batteria, e come prevedete di mantenere un vantaggio competitivo rispetto ai player affermati e ai nuovi entranti?



Doogee differenzia i suoi prodotti dalla concorrenza attraverso design unici e applicazioni mirate.



Il design innovativo soddisfa efficacemente il desiderio di individualità degli utenti. Oltre all’uso quotidiano, forniamo funzionalità specializzate come imaging termico, visione notturna, misurazione laser, proiezione, personalizzazione modulare, display posteriore e ricarica rapida inversa, rispondendo a diversi segmenti di mercato.



La Serie Blade Digital si concentra sull’essere ultra-sottile, robusta e di lunga durata, rivolgendosi specificamente agli utenti outdoor leggeri.



La Serie Blade GT enfatizza un design elegante, la durabilità e impressionanti effetti luminosi, attraendo gli appassionati di outdoor leggeri attenti alle tendenze.



La Serie V Max, come linea di punta di Doogee, presenta specifiche di alto livello in ogni aspetto e si distingue per le sue caratteristiche uniche. In particolare, il V Max Play è dotato di una funzione di proiezione con auto-focus, che consente agli utenti di proiettare contenuti all’aperto in qualsiasi momento e ovunque.



SerieV



Rilasciamo smartphone rugged basati su professionalità, praticità e intrattenimento per soddisfare esigenze diverse. Ciò evidenzia il vantaggio competitivo di Doogee nel fornire costantemente prodotti di alta qualità per nicchie di pubblico. Deteniamo brevetti di invenzione, utilità e design, puntando all’eccellenza nella nostra expertise.



Molte aziende tecnologiche si stanno concentrando sull’integrazione dell’IA. Qual è la strategia di Doogee per incorporare l’intelligenza artificiale nei suoi dispositivi per migliorare l’esperienza utente, e ci sono funzionalità specifiche basate sull’IA che possiamo aspettarci nei futuri telefoni Doogee?

La nostra funzione di intelligenza artificiale attribuisce importanza all’interazione uomo-macchina, esemplificata dall’integrazione dell’assistente robot Doogee nei nostri dispositivi. Questo assistente funziona come un aiuto personale, segretario professionale e animale domestico digitale, supportando sia la vita quotidiana che il lavoro.



L’assistente robot Doogee mira a essere il membro della famiglia più affidabile e intimo. La sua interazione si estende oltre i comandi vocali, promuovendo un coinvolgimento più profondo che migliora la sua comprensione dell’utente.



La nostra strategia include l’implementazione dell’assistente AI su smartphone, tablet e dispositivi indossabili, creando un ecosistema completo di intelligenza artificiale Doogee.



La sostenibilità è una preoccupazione crescente per i consumatori. Quali passi sta compiendo Doogee in termini di approvvigionamento etico dei materiali, riduzione dell’impronta ambientale nella produzione, e longevità e riparabilità dei suoi dispositivi?



Stiamo attivamente sfidando le pratiche del settore, utilizzando materiali eco-compatibili, di provenienza responsabile e privi di conflitti, per garantire che i nostri prodotti durino oltre 5 anni, con batterie che durano fino a 3 anni. Insieme, intraprendiamo azioni significative per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Molti utenti europei utilizzano i prodotti Doogee per 5-8 anni, contribuendo alla sostenibilità ambientale riducendo lo smaltimento inutile.



Il design modulare rende i nostri dispositivi facili da riparare, facilitando la semplice sostituzione di batterie e componenti nei futuri prodotti.



Quanto sopra sottolinea l’impegno di Doogee per l’approvvigionamento etico dei materiali e la protezione ambientale. In futuro, DOOGEE continuerà a rafforzare i suoi sforzi in queste aree.





Doogee ha una presenza globale. Quali sono le principali differenze nelle preferenze dei consumatori e nelle dinamiche di mercato che osservate nelle diverse regioni (ad esempio, Europa, Sud-Est asiatico, America Latina), e come Doogee adatta la sua strategia di prodotto a queste diverse esigenze?



Manteniamo il nostro impegno per la durabilità, la praticità e l’accessibilità economica, innovando continuamente. Per soddisfare le diverse tendenze di mercato, i prodotti Doogee offrono una gamma più ampia di colori, design e dimensioni per i mercati internazionali.



Lanciamo diverse serie di prodotti per soddisfare le diverse esigenze degli utenti globali e allinearsi alle estetiche locali. Ad esempio:



La Serie Blade si concentra sugli smartphone rugged leggeri. La Serie Tab presenta tablet con schermo grande progettati per scopi professionali, di intrattenimento ed educativi. Mentre la Serie S presenta un design rugged ispirato alla meccanica, sia all’interno che all’esterno.



Doogee offre anche altre linee di prodotti, tra cui la Serie Fire con strumenti di imaging termico e gli smartphone della Serie Note, che soddisfano le diverse esigenze degli utenti.



Quali sono alcune delle maggiori sfide che Doogee affronta attualmente nel mercato globale degli smartphone, e quali strategie state implementando per superare questi ostacoli, sia che si riferiscano alle catene di approvvigionamento, al marketing o alla percezione del brand?



Nel mezzo di una feroce concorrenza di mercato e guerre di prezzo da parte di altri marchi, ci sforziamo di entrare rapidamente nei mercati globali e di connetterci con gli utenti locali. Doogee preferisce attrarre gli utenti locali attraverso l’innovazione continua e una catena di approvvigionamento altamente reattiva. La nostra ricerca di mercato fornisce approfondite intuizioni sulle esigenze degli utenti target, in particolare sviluppando serie di prodotti come Blade, S, V Max, Tab, Fire, Note e altre per espandersi in mercati di nicchia.



Dalla nostra fondazione nel 2009, abbiamo acquisito 16 anni di preziosa esperienza, concentrandoci sui servizi localizzati e lavorando per trasformare Doogee in un attore affermato nei mercati internazionali.



Oltre alle specifiche e alle caratteristiche dei vostri telefoni, qual è la filosofia o la missione principale che guida Doogee come azienda, e quale messaggio sperate risuoni di più con i vostri clienti?



Siamo dedicati all’innovazione e all’eccellenza, cercando di connetterci profondamente con gli utenti globali in modo che essi diano priorità a Doogee quando selezionano dispositivi intelligenti. Enfatizzeremo l’integrazione di tecnologia fisica (hardware), applicazioni digitali (software) e strategie di marketing globali per creare un modello di business completo e di successo.



In futuro, offriremo prodotti più durevoli e robusti, inclusi smartphone, tablet e dispositivi indossabili, per favorire una forte connessione mentale e una comprensione condivisa con gli utenti di tutto il mondo.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)