Dragon Ball: Gekishin Squadra debutta su console e dispositivi mobile

(Adnkronos) – Bandai Namco e Ganbarion hanno annunciato che Dragon Ball: Gekishin Squadra, precedentemente noto come Dragon Ball Project: Multi, sarà disponibile in formato free-to-play su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch, affiancando le versioni già confermate per PC (via Steam), iOS e Android. Un test di rete aperto è previsto su tutte le piattaforme dal 12 giugno alle ore 2:00 (ora italiana) fino al 16 giugno alle ore 1:59. Il titolo introduce per la prima volta nella serie Dragon Ball un sistema di combattimento a squadre, con sfide multigiocatore 4 contro 4 incentrate sulla cooperazione strategica e sull’adattamento dinamico durante le partite. Dragon Ball: Gekishin Squadra propone battaglie a squadre in tempo reale, dove i giocatori impersonano celebri personaggi del franchise per affrontarsi in mappe e missioni strutturate su obiettivi. L’esperienza di gioco si basa su una progressione interna a ciascuna partita, con potenziamenti progressivi, abilità sbloccabili e attacchi speciali che influenzano l’esito del confronto. I personaggi disponibili sono suddivisi in tre categorie funzionali: attacco, difesa e tecnico. Ampio spazio è riservato alla personalizzazione: i giocatori potranno modificare l’aspetto dei propri eroi tramite skin, animazioni d’ingresso e mosse finali, creando combinazioni estetiche coerenti con il proprio stile e legame con l’universo narrativo della serie. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)