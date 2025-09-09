EA Sports FC 26: Salah e Putellas guidano le classifiche dei Top 26

(Adnkronos) – FC 26 ha svelato la Top 26 delle valutazioni dei giocatori e delle giocatrici, offrendo uno sguardo sui campioni che domineranno i campi virtuali nella nuova edizione del titolo calcistico. A sorpresa, Mohamed Salah conquista la vetta per la prima volta con una valutazione complessiva di 91, raggiungendo Kylian Mbappé, ora in forza al Real Madrid. Subito dietro, Ousmane Dembélé, Rodri, Virgil van Dijk, Jude Bellingham ed Erling Haaland si posizionano tutti a quota 90, a conferma di un livello di equilibrio altissimo tra i big. Tra i protagonisti più attesi c’è anche il talento classe 2007 Lamine Yamal, che debutta nella Top 10 con un clamoroso +8 rispetto alla passata stagione. Altri balzi significativi riguardano Raphinha e Achraf Hakimi, entrambi con un +5, che li portano tra i primi dieci in assoluto. Sul fronte femminile, la notizia è storica: Alexia Putellas e Aitana Bonmatí condividono per la prima volta il primo posto con 91 di valutazione, sottolineando ancora una volta la supremazia del Barcellona nel calcio femminile. A completare il podio c’è Caroline Graham Hansen con 90. Anche qui si registrano grandi novità: Mariona (+5), Alessia Russo (+4) e Khadija Shaw (+3) entrano nella Top 10, confermando la crescita di nuove protagoniste. La community potrà esprimere la propria opinione sulle valutazioni attraverso il Ratings Database ufficiale, disponibile dal 12 settembre alle 21:00, dove sarà possibile lasciare feedback direttamente al team di sviluppo. Con oltre ventimila giocatori e giocatrici valutati nei 750 club e 35 campionati presenti, FC 26 promette l’esperienza più realistica di sempre, mantenendo la distinzione tra squadre maschili e femminili nelle varie modalità di gioco. FC 26 sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 26 settembre 2025, con accesso anticipato per chi acquisterà l’Ultimate Edition a partire dal 19 settembre 2025. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)