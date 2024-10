Ecommerce HUB, oltre 2.500 presenze all’evento sul commercio elettronico

(Adnkronos) – Oltre 2.500 partecipanti alla decima edizione di Ecommerce HUB, l’evento dedicato al commercio elettronico e al marketing online, che si è svolto lo scorso 4 ottobre presso il Giffoni Innovation Hub. “Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto – spiega Alfonso Annunziata, co-founder e coordinatore dell’evento – ancora una volta, abbiamo intercettato la crescente richiesta di formazione nell’ambito del commercio elettronico offrendo quanto di meglio dispone il settore”. Durante la giornata di formazione e networking, che si è sviluppata attorno a ben quattro palchi sui quali si sono alternati esponenti di spicco del settore come Davide Casaleggio di Casaleggio Associati, Valentina Pontiggia del Politecnico di Milano e Luca Mastella di Learnn, sono stati toccati diversi ambiti. Gli oltre 70 speaker che hanno animato la giornata, infatti, hanno parlato dei risultati economici raccolti dagli ecommerce italiani negli ultimi dodici mesi, delle tendenze dei consumatori e delle strategie per intercettare quest’ultimi. “La sfida che da ormai dieci anni portiamo avanti è quella di proporre ai partecipanti una giornata di formazione in linea con le esigenze dei professionisti del settore – spiega Giuseppe Noschese, co-founder e responsabile della formazione – in un mondo come quello del digitale, che evolve alla velocità della luce, siamo riusciti anche quest’anno a portare sul territorio alcuni degli esponenti di spicco, sia come personalità che come aziende”. Oltre all’area formativa, infatti, l’evento propone una ricca area espositiva nella quale quest’anno erano presenti più di cinquanta aziende. Tra queste, anche numerose realtà di rilievo nazionale e internazionale come Shopify, DHL, Banca Sella, Doofinder, Meta e Canva. Questo ha consentito ai partecipanti di formarsi professionalmente, ma anche di intessere relazioni utili per far crescere gli ecommerce italiani sui mercati di tutto il mondo. “La decima edizione di Ecommerce HUB ha ribadito il ruolo centrale della Campania come polo di innovazione digitale – ha detto Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania – L’evento ha offerto uno spazio di confronto aperto sulle sfide future del commercio elettronico e del marketing online, con un focus particolare sull’importanza crescente dell’Intelligenza Artificiale per migliorare l’efficienza operativa e stimolare nuove opportunità di sviluppo”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)