ESA e ISRO siglano accordo per la cooperazione nell’esplorazione spaziale umana

(Adnkronos) – L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Indian Space Research Organisation (ISRO) hanno formalizzato un impegno congiunto attraverso la firma di una Dichiarazione di Intenti sulla cooperazione nell’ambito dell’esplorazione spaziale umana. L’accordo iniziale si focalizzerà sulle attività in orbita terrestre bassa, con una prospettiva di collaborazione futura estesa alla Luna. Questa dichiarazione si fonda su precedenti intese che hanno permesso alle due agenzie di progredire verso un’esplorazione spaziale sostenibile e responsabile, beneficiando anche della recente esperienza di lavoro congiunto nella realizzazione della missione commerciale Axiom 4. ESA e ISRO hanno espresso la loro intenzione di collaborare attivamente sull’interoperabilità dei sistemi di rendez-vous e attracco, al fine di consentire alle rispettive navicelle spaziali di operare congiuntamente in orbita terrestre bassa. Le due agenzie esploreranno inoltre ulteriori aree di collaborazione, tra cui l’addestramento degli astronauti, le missioni spaziali analoghe – simulazioni terrestri volte a testare aspetti specifici delle missioni spaziali – e le attività relative ai voli parabolici. La dichiarazione congiunta aprirà nuove opportunità per attività di ricerca e utilizzo future in orbita terrestre bassa, attraverso l’adozione di standard comuni. Ciò potrebbe includere progetti di ricerca congiunti o l’utilizzo delle piattaforme indiane POEM (PSLV Orbital Experimental Module) per lo svolgimento di ricerche spaziali europee. Le piattaforme POEM sfruttano gli stadi superiori esauriti dei lanciatori di satelliti polari come piattaforme orbitali temporanee. La firma della dichiarazione di intenti è avvenuta a Nuova Delhi durante una visita al Global Space Exploration Conference (GLEX) da parte del Direttore Generale dell’ESA, Josef Aschbacher, il quale ha dichiarato: “La complessità e i costi delle missioni spaziali spesso superano le capacità di una singola nazione. In questo contesto, le partnership ci hanno permesso di raggiungere grandi traguardi che sarebbero stati inimmaginabili da soli. La collaborazione dell’ESA con partner internazionali come l’ISRO esemplifica la potenza della condivisione di competenze e risorse. Insieme ai suoi Stati Membri, l’ESA guarda avanti all’implementazione di programmi e alla definizione di nuove attività che preservino il nostro impegno per la cooperazione internazionale, supportando al contempo capacità autonome.” Le future possibilità di cooperazione includono opportunità di volo per astronauti ESA verso la prevista stazione spaziale indiana, la Bharatiya Antariksh Station (BAS)

, e la sua fase iniziale di utilizzo scientifico, nonché lo sviluppo di infrastrutture in orbita terrestre bassa. Le due agenzie spaziali stanno inoltre discutendo un allineamento sui payload e sulle missioni scientifiche robotiche verso la Luna. Tali attività saranno regolate da accordi specifici che verranno stabiliti in futuro.