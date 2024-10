Festival dell’Umano 2024: individuo e società in dialogo a Milano

(Adnkronos) – Il 12 ottobre 2024, presso la Sala Agnesi in Ripa di Porta Ticinese 113 a Milano, si terrà la quarta edizione del Festival dell’Umano, un evento culturale promosso e organizzato dalla Andrea Pezzi Foundation ETS. Il festival offre una giornata dedicata all’esplorazione dell’essere umano, della sua identità e del suo rapporto con la società, attraverso dialoghi aperti e domande profonde.

Con il patrocinio del Parlamento Europeo e del Comune di Milano, l’evento vedrà la partecipazione di cento persone selezionate tra oltre seicento richieste di partecipazione. La platea sarà composta da psicologi, filosofi, professionisti, manager, imprenditori, studenti e soci di diverse associazioni culturali, tra cui Spazio Noce. L’intera giornata sarà trasmessa anche in diretta streaming dalle ore 10:00 alle 18:00 sul sito ufficiale www.andreapezzifoundation.org, permettendo a un pubblico più ampio di seguire le discussioni e gli interventi. Il tema centrale dell’edizione 2024 sarà dedicato a “Individuo e Società”, con il fine di stimolare un dialogo profondo e significativo nel contesto geopolitico attuale. L’obiettivo è riflettere sulla natura umana e su come essa interagisce con le dinamiche sociali contemporanee, affrontando questioni legate all’identità, all’appartenenza e alla convivenza civile.

La presidente della Andrea Pezzi Foundation, Cristiana Capotondi, ha dichiarato: “Stiamo vivendo eventi molto complessi e crediamo che sia necessario trovare il tempo per dialogare dell’essere umano perché è solo dalla comprensione della sua natura che si può indirizzare il progresso tecnologico e trovare una soluzione ai contrasti politici e culturali che stanno lacerando il mondo”. Questa quarta edizione del Festival è resa possibile grazie ad Axians, Cisco, Fondazione Amplifon, Fondazione IBM Italia, Mindwork, Mint e allo sponsor gastronomico Filippo di Pietrasanta. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)