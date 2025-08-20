Final Fantasy XIV e Monster Hunter Wilds: crossover a ottobre

(Adnkronos) – Square Enix e Capcom hanno presentato alla Gamescom 2025 di Colonia una collaborazione speciale tra Final Fantasy XIV Online e Monster Hunter Wilds, due dei franchise più rappresentativi del panorama videoludico giapponese. L’annuncio è arrivato nel corso della serata di apertura dell’evento, con il produttore e direttore di FFXIV, Naoki Yoshida, affiancato dal produttore di Monster Hunter Wilds, Ryozo Tsujimoto, che hanno condiviso i primi dettagli dell’iniziativa. La collaborazione prenderà il via a inizio ottobre 2025, quando l’Arkveld Guardiano farà la sua comparsa nel mondo di Final Fantasy XIV Online, portando con sé nuove sfide e contenuti esclusivi per gli avventurieri di Eorzea. Un’anteprima delle novità è stata mostrata attraverso un teaser trailer ufficiale. Il crossover non si limiterà al MMORPG di Square Enix: come confermato durante la presentazione, verso la fine di settembre 2025 i contenuti speciali arriveranno anche in Monster Hunter Wilds, dando vita a un’esperienza reciproca che intreccerà le atmosfere delle due saghe. Non si tratta della prima collaborazione tra i due franchise: nel 2018, in occasione dell’uscita di Monster Hunter: World, fu introdotto in Final Fantasy XIV l’iconico Rathalos, con una serie di missioni dedicate che riscossero grande successo nella community. Allo stesso tempo, all’interno di Monster Hunter: World comparvero elementi ispirati a FFXIV, segnando l’inizio di un dialogo creativo tra gli studi. L’annuncio di oggi rappresenta quindi un nuovo capitolo di questa sinergia, che torna a unire due universi videoludici tra i più apprezzati a livello globale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)