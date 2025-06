Fortnite, arrivano i personaggi basati su intelligenza artificiale

(Adnkronos) – Epic Games ha annunciato l’introduzione di personaggi non giocanti (NPC) basati sull’intelligenza artificiale all’interno di Fortnite, accessibili tramite l’Unreal Editor for Fortnite (UEFN). La nuova funzionalità permetterà ai creatori di sviluppare NPC dotati di personalità predefinite e capacità di interazione vocale in tempo reale, simili all’NPC di Darth Vader lanciato a maggio, dotato di una voce generata con tecnologia IA. Durante l’evento “State of Unreal”, l’azienda ha presentato una dimostrazione dal vivo con un NPC denominato “Mr. Buttons”. Il personaggio, progettato con l’obiettivo provocatorio di spingere i giocatori a infrangere una regola esplicita (ovvero premere un grande pulsante rosso) ha interagito vocalmente con i presentatori, dimostrando la flessibilità e la reattività dell’IA. I creatori, una volta disponibile la funzione entro la fine dell’anno, potranno definire parametri come tono della voce, espressività e tratti comportamentali del personaggio. Oltre alla novità degli NPC, Epic ha avviato i test beta dell’Epic Developer Assistant, un assistente virtuale basato su IA pensato per supportare gli sviluppatori nella scrittura di codice nel linguaggio Verse, utilizzato all’interno di UEFN. Il tool è già disponibile in versione preliminare. Epic ha inoltre reso noto l’ampliamento delle proprietà intellettuali accessibili tramite UEFN. A partire dal 27 giugno, in concomitanza con l’uscita della terza e ultima stagione della serie, saranno disponibili asset ufficiali di Squid Game, che i creatori potranno utilizzare per realizzare esperienze tematiche pubblicabili entro l’estate. Contenuti tratti da Avatar: The Last Airbender, già presenti nel gioco, saranno resi disponibili per la creazione a partire dal 2026, mentre elementi appartenenti al franchise Star Wars verranno resi accessibili in una fase successiva non ancora specificata. Infine, dal 17 giugno sarà possibile sviluppare esperienze LEGO con una nuova funzione che consente di costruire ambienti digitali “mattone per mattone”, favorendo un livello di personalizzazione superiore per i contenuti ispirati al celebre brand. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)