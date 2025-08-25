Fortnite Festival inaugura la Stagione 10 con i Gorillaz

(Adnkronos) – Con l’avvio della Stagione 10, il 26 agosto, il Fortnite Festival torna a far parlare di sé, introducendo un nuovo headliner di livello mondiale: i Gorillaz. Dopo l’uscita di scena di Bruno Mars, il gruppo virtuale composto da 2D, Noodle, Russel e Murdoc porta sul palco digitale di Epic Games un’ondata di contenuti esclusivi, tra brani su licenza e aggiornamenti attesi da mesi dai fan della modalità musicale. Si tratta della seconda volta, dopo l’esperimento con i Metallica la scorsa estate, che il Festival accoglie una band invece di un artista singolo. Epic ha scelto però un approccio diverso, sfruttando l’estetica cartoon dei Gorillaz con skin cel-shaded e una distribuzione dei personaggi tra negozio e Music Pass. Per tutta la stagione sarà disponibile nel negozio un pacchetto dedicato a 2D e Noodle, accompagnato da accessori tematici come il microfono e la chitarra, oltre a una mimetica, un contrail e brani iconici della band. Tra questi spicca la jam track di Clint Eastwood, insieme a un’emote e alla traccia di Dare. L’intero set potrà essere acquistato in bundle o in singole unità, lasciando libertà di scelta ai giocatori. Gli altri membri del gruppo si sbloccano invece attraverso il nuovo Music Pass a pagamento, disponibile al prezzo di 1.400 V-Bucks o incluso nell’abbonamento Fortnite Crew. L’acquisto garantisce subito la skin di Russel, mentre salendo di livello con l’esperienza accumulata in qualsiasi modalità di gioco si ottengono progressivamente strumenti, back bling e jam track con licenze ufficiali, fino ad arrivare a Murdoc come ricompensa finale. Tra le canzoni incluse spiccano On Melancholy Hill dei Gorillaz, Interstate Love Song degli Stone Temple Pilots, Run It Up di Hanumankind e Montagem Tomada di MXZI. Non mancano le ricompense gratuite: un keytar, una batteria aggiuntiva, un’aura e quattro nuovi brani originali prodotti da Epic. Con la nuova stagione arrivano anche alcuni miglioramenti di qualità per la modalità Festival, che raramente riceve update sostanziosi durante l’anno. Tra le novità figurano un restyling delle note “lift” per renderle più leggibili (disattivabile nelle impostazioni), un nuovo feedback “Good” accanto al “Perfect” per seguire meglio le prestazioni, e la possibilità di ordinare i brani per lunghezza e difficoltà. Inoltre, i possessori di chitarre e periferiche alternative potranno ora calibrare con maggiore precisione tramite lo strumento interno “tuneup”. A completare il quadro, un nuovo Main Stage a tema Gorillaz, pronto a diventare il centro delle esibizioni digitali. In maniera inusuale, Epic ha già lanciato un indizio su ciò che accadrà con la Stagione 11. L’azienda parla di una “celebrazione del Festival” con “ricompense originali di Fortnite e musica straordinaria”. Una dichiarazione che lascia intendere un possibile cambio di rotta, senza un headliner musicale esterno, ma con contenuti pensati interamente in casa Epic. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)