Fortnite torna su iOS e nella giornata di sabato registra più di 3 milioni di giocatori

(Adnkronos) – Fortnite con una nota ufficiale sul proprio sito ha dato ufficialmente il via alla Stagione 4 del Capitolo 5. La nuova stagione è caratterizzata dal tema Marvel, con l’isola invasa da personaggi iconici come Doctor Doom, Mysterio, e War Machine. Sono stati introdotti anche nuovi punti di interesse sulla mappa, come il Castello Doom e Doomstadt, insieme a nuove armi e skin esclusive disponibili nel Battle Pass. Inoltre, la stagione segna l’inizio della Festival Season 5, con la pop star colombiana Karol G a fare da headliner. Proprio nella giornata di sabato, Fortnite ha registrato un picco di oltre 3 milioni di giocatori connessi contemporaneamente, un nuovo straordinario risultato per il titolo Epic Games che continua a macinare successi e straordinarie collaborazioni anche nel 2024. Ma la grande notizia, annunciata sempre attraverso il blog ufficiale, è il ritorno di Fortnite sui dispositivi iOS nell’Unione Europea. Dopo una lunga attesa e lunghe battaglie legali, i giocatori possono finalmente scaricare il loro gioco preferito grazie all’Epic Games Store, bypassando il blocco dell’App Store. Questa novità segna una svolta per i fan di Fortnite su iPhone, che potranno ora godersi l’esperienza di gioco seguendo pochi semplici passaggi. Questi i passaggi per scaricare Fortnite su iOS nell’Unione Europea: 1) Visita il sito di Epic Games: usa il tuo iPhone per andare su fortnite.com/download, utilizzando il browser Safari

2) Assicurarsi che il dispositivo abbia iOS 17.6 o successivo

3) Scarica l’Epic Games Store: clicca sul pulsante di download per installare l’Epic Games Store sul tuo dispositivo. 4) Vai nelle impostazioni del tuo iPhone e abilita l’opzione per consentire l’installazione di marketplace gestiti da Epic Games. 5) Dopo aver completato l’installazione dell’Epic Games Store, seleziona Fortnite dall’app e segui le istruzioni per installarlo. Fortnite torna su iOS con la versione 31.00, garantendo un’esperienza di gioco fluida e ad alte prestazioni. I dispositivi compatibili per eseguire Fortnite a 60 FPS includono: iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone SE (2022)

Epic Games ha annunciato che Fortnite sarà disponibile su iOS anche nel Regno Unito e in Giappone entro la seconda metà del 2025. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)