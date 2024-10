Fuga di notizie Pokémon: le 5 rivelazioni che hanno scatenato i fan

(Adnkronos) – Il mondo Pokémon è in subbuglio dopo che una valanga di informazioni riservate provenienti da Game Freak, la casa di sviluppo della celebre serie, è stata diffusa online. I leak, condivisi inizialmente via X, hanno rapidamente guadagnato l’attenzione dei fan, scatenando discussioni accese e facendo schizzare diversi hashtag in cima alle tendenze. Ecco cinque punti salienti di questa fuga di notizie (assolutamente non confermate da Game Freak), che gettano luce su aspetti inediti e a volte inquietanti del mondo Pokémon: I leak hanno portato alla luce racconti popolari di Sinnoh finora inediti, che dipingono un quadro a tinte fosche del rapporto tra umani e Pokémon. Una di queste, in particolare, ha turbato i fan, rivelando un lato oscuro e predatorio di Octillery. Il racconto descrive come questo Pokémon, apparentemente innocuo, adescasse gli umani con la sua luminescenza per poi trascinarli negli abissi marini. Un’immagine ben lontana da quella del Pokémon buffo e giocherellone che conosciamo. Un altro racconto getta un’ombra sinistra su Typhlosion. La storia narra di un Typhlosion che, consumato da una furia cieca, incendiò un intero villaggio, causando la morte di numerosi abitanti. Un’immagine agghiacciante che contrasta fortemente con l’idea del Pokémon volpe di fuoco, solitamente associato a lealtà e coraggio. Queste storie, rimosse dalle versioni finali dei giochi, mostrano un lato oscuro e disturbante del mondo Pokémon che Game Freak ha preferito tenere nascosto. I leak hanno svelato documenti risalenti addirittura alla quarta generazione, che delineano una mitologia complessa e affascinante, con divinità creatrici e legami inaspettati tra i Pokémon. Al centro di tutto troviamo Arceus, il Pokémon Alpha, generatore dell’universo e di ogni forma di vita. Ma la vera sorpresa riguarda i leggendari Rayquaza, Groudon e Kyogre, che non si limitano a controllare i rispettivi elementi, ma hanno un ruolo attivo nella creazione di altre specie. Rayquaza, signore dei cieli, avrebbe donato la vita ai Pokémon Pseudo-leggendari, creature potenti e maestose come Dragonite e Salamence. Groudon, dominatore della terra, avrebbe invece plasmato Gyarados, il feroce Pokémon Atroce, a partire dalla sua immensa energia tellurica. Kyogre, sovrano degli oceani, avrebbe a sua volta generato una serie di Pokémon acquatici, ancora non specificati nella fuga di notizie. Un’altra rivelazione sorprendente riguarda Mesprit, il Pokémon Emozione. Sembra che sia stato proprio lui a creare Regigigas, il Pokémon Colossale, e di conseguenza anche gli altri Regis, modellandoli a partire da materiali come il ghiaccio, la roccia e l’acciaio. Queste informazioni gettano nuova luce sulle origini dei Pokémon, mettendo in evidenza connessioni inaspettate e un sistema di creazione gerarchico che vede Arceus all’apice e altre divinità come Rayquaza, Groudon e Kyogre con un ruolo attivo nella genesi di nuove specie. Un universo ancora più ricco e complesso di quanto immaginassimo, che attende di essere esplorato nei futuri giochi Pokémon. Come già accaduto con altre generazioni, anche Pokémon Nero e Bianco sono stati oggetto di leak, con la diffusione di sprite beta e filmati di prova che mostrano una versione primordiale del gioco, con asset riciclati dalla quarta generazione. Sono emersi anche sprite beta dei Pokémon leggendari di Unima, in particolare quelli dei leggendari Reshiram e Zekrom. Questi appaiono molto diversi dalle loro controparti finali, con design più semplici e meno dettagliati. Ad esempio, Reshiram presenta una coda meno elaborata e Zekrom ha un aspetto più tozzo e meno minaccioso. I leak hanno inoltre svelato versioni preliminari dei modelli 3D di Reshiram e Zekrom utilizzati nella spettacolare sequenza iniziale del gioco. Questi modelli, seppur riconoscibili, presentano differenze significative nelle proporzioni e nei dettagli, testimoniando il lungo processo di rifinitura che ha portato alla versione finale. Stando ai documenti trapelati, la decima generazione Pokémon, nome in codice “Gaia”, è in fase di sviluppo avanzato proprio per “Ounce”, nome in codice della prossima console Nintendo. Questo significa che i mostriciattoli tascabili di nuova generazione saranno protagonisti del lancio della nuova console, spingendo i giocatori a fare il grande salto verso una nuova era di gaming. Ma le informazioni non si fermano qui. I leak suggeriscono che Switch 2 sarà retrocompatibile con i giochi Switch, garantendo ai giocatori l’accesso all’intera libreria di titoli della console attuale. Inoltre, sembra che Ounce possa contare su una potenza di calcolo significativamente superiore a quella di Switch, permettendo di raggiungere risoluzioni più elevate e frame rate più stabili. Non mancano riferimenti alle caratteristiche innovative della console. Si parla di un nuovo sistema di vibrazione più preciso e immersivo, e di un display OLED in grado di offrire colori più vividi e neri più profondi. Inoltre, sembra che Nintendo stia sperimentando nuove tecnologie per i controlli basati sul movimento, che potrebbero rivoluzionare l’interazione con i giochi. Pokémon Synapse, un nuovo titolo multiplayer, sarebbe in fase di sviluppo presso Game Freak e ILCA, lo studio dietro a Diamante Lucente, Perla Splendente e Pokémon Sleep. La fuga di notizie ha svelato dettagli inediti su questo misterioso progetto, alimentando l’hype dei fan in cerca di sfide online. Synapse sembra voler riprendere lo spirito dei giochi Pokémon Stadium, offrendo un'esperienza incentrata sulle battaglie tra allenatori. Non dovrebbero mancare modalità di gioco innovative, come battaglie a squadre con fino a sei allenatori e sfide speciali con regole uniche e imprevedibili. Si parla anche di un sistema di classifiche online per mettere alla prova le proprie abilità e scalare le vette del competitivo.