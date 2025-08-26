26.3 C
Firenze
martedì 26 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

GCC Pokémon Pocket: annunciata la nuova espansione “Sorgenti Recondite” – Il video

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – The Pokémon Company ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, il lancio di una nuova espansione per il popolare Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket: Sorgenti Recondite. A partire dal 28 agosto, i giocatori potranno accedere a nuove buste di espansione che arricchiscono l’app con una serie di carte inedite e molto attese. 
Questa nuova espansione segna il ritorno dei Pokémon leggendari di Johto, con i potenti Raikou, Entei e Suicune come protagonisti. Oltre a questi, la serie Sorgenti Recondite introdurrà anche altri Pokémon originari di Johto e Hoenn, offrendo ai collezionisti la possibilità di espandere le proprie collezioni con alcune delle creature più amate dai fan. Un nuovo trailer che anticipa il contenuto delle buste di espansione è già disponibile sul canale ufficiale Pokémon su YouTube, offrendo un primo sguardo al futuro dell’app. Il lancio dell’espansione è accompagnato da una serie di eventi a tempo limitato, che offriranno ai giocatori ricompense esclusive e sfide inedite. 
Evento bonus Zoroark: dalle 08:00 italiane del 3 settembre alle 07:59 italiane del 13 settembre, i giocatori potranno partecipare a speciali lotte con la CPU per ottenere nuove carte promozionali, inclusa quella di Zoroark. 
Settimana bonus: dal 7 al 14 settembre (dalle 08:00 italiane del 7 settembre alle 07:59 italiane del 14 settembre), il completamento di nuove missioni settimanali offrirà ricompense come Clessidre buste e altri bonus. 
Evento pesca misteriosa: Dal 14 al 24 settembre (dalle 08:00 italiane del 14 settembre alle 07:59 italiane del 24 settembre), i giocatori avranno la possibilità di ottenere nuove carte promozionali di Miltank e Phanpy e di guadagnare Buoni negozio evento completando missioni specifiche. 
Evento comparsa massiccia di Pokémon di tipo Acqua: Dal 25 settembre al 1 ottobre (dalle 08:00 italiane del 25 settembre alle 07:59 italiane del 1 ottobre), le carte legate ai Pokémon di tipo Acqua avranno una maggiore probabilità di apparire nelle pesche rare ed extra. Per ulteriori informazioni sul Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, gli utenti possono consultare il sito ufficiale su Pokemon.it/GCCPocket. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
26.3 ° C
26.7 °
24.8 °
63 %
1.5kmh
0 %
Mar
28 °
Mer
32 °
Gio
32 °
Ven
24 °
Sab
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (18)Eugenio Giani (13)incendio (13)Gaza (12)Pisa Sporting Club (11)incidente (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati