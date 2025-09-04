GeForce NOW: l’architettura Blackwell RTX rivoluziona il cloud gaming

(Adnkronos) – Il futuro del gaming è sempre più nel cloud e GeForce NOW si prepara a compiere il suo più grande salto di qualità. A partire da mercoledì 10 settembre, il servizio di streaming di NVIDIA si aggiornerà con l’architettura Blackwell RTX, portando una potenza di calcolo equivalente a una GPU di classe GeForce RTX 5080 direttamente sui dispositivi dei suoi abbonati. Questo massiccio upgrade non solo promette di spingere il cloud gaming a livelli mai visti prima in termini di risoluzione e frame rate, ma lo fa senza aumentare i prezzi di abbonamento. L’architettura Blackwell RTX rappresenta il cuore pulsante di questa rivoluzione. Le nuove GPU di classe GeForce RTX 5080 garantiranno un’impressionante potenza di calcolo di 62 teraflops, con un frame buffer da 48 GB, offrendo performance superiori di oltre tre volte rispetto alle attuali console e un frame rate 2,8 volte più veloce rispetto ai server della generazione precedente. L’aggiornamento introduce anche una serie di funzionalità avanzate: Massime prestazioni nel cloud: NVIDIA DLSS 4 con Multi Frame Generation permetterà lo streaming a risoluzione 5K e 120 fotogrammi al secondo (fps), performance un tempo esclusiva dei PC più potenti. Per i titoli competitivi, la tecnologia NVIDIA Reflex assicurerà un’esperienza fluida con stream fino a 360 fps a 1080p e una latenza di rete inferiore a 30 millisecondi. Fedeltà visiva rivoluzionaria: la nuova modalità Cinematic Quality Streaming garantirà colori più ricchi, testi più nitidi e scene cristalline grazie al campionamento 4:4:4 chroma, all’AI sharpening e alla codifica AV1 avanzata.

Supporto per più dispositivi: gli abbonati Ultimate potranno ora godere di 90 fps su Steam Deck e 4K a 120 fps su Lenovo Legion Go S. Il supporto si estende anche a monitor e TV LG compatibili e a periferiche come i volanti da corsa Logitech. L’innovazione più significativa per gli utenti è l’introduzione della funzionalità Install-to-Play. Sfruttando lo storage cloud ad alte prestazioni basato sulla tecnologia NVIDIA NVMesh, i giocatori potranno installare i giochi direttamente nel cloud. Questo raddoppia istantaneamente il catalogo supportato, aggiungendo oltre 2.200 titoli Steam che erano precedentemente non disponibili. In totale, la libreria di GeForce NOW raggiunge ora oltre 4.500 giochi. Gli abbonati Ultimate e Performance disporranno di 100 GB di spazio di archiviazione per sessione, con la possibilità di aggiungere ulteriore spazio persistente a costi flessibili.

L’upgrade arriva in tempo per una serie di uscite molto attese, che saranno tra le prime a sfruttare appieno la potenza della nuova piattaforma. Tra i titoli più caldi in arrivo:

Borderlands 4: il celebre looter-shooter arriverà l’11 settembre su Steam ed Epic Games Store.

Dying Light: The Beast: un mix unico di survival horror e azione in uscita il 19 settembre. The Outer Worlds 2: l’attesissimo sequel di Obsidian Entertainment. Arc Raiders: uno sparatutto co-op dinamico e ad alta tensione. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: un’avventura GDR oscura e intrigante nel sottosuolo di Seattle.

Hell Is Us: un’avventura misteriosa che unisce combattimento frenetico e un mondo atmosferico.

Call of Duty: Black Ops 7: l’ultima iterazione dell’iconica serie sparatutto. Cinder City: Uno sparatutto tattico futuristico sviluppato internamente da Bigfire Games. Questa settimana, nel frattempo, la libreria si arricchisce di nuovi giochi tra cui l’attesissimo Hollow Knight: Silksong, finalmente disponibile anche su PC Game Pass, e Hell Is Us. La spinta all’innovazione non si ferma alle performance. NVIDIA, Discord ed Epic hanno annunciato una nuova esperienza integrata che permetterà agli utenti di Discord di provare nuovi giochi con gli amici direttamente in streaming, senza la necessità di scaricare o installare nulla, e persino senza possedere il gioco o un abbonamento a GeForce NOW. Il primo titolo a sfruttare questa integrazione è Fortnite. Inoltre, il servizio si espande in nuove regioni come l’India e collaborazioni con provider come Comcast e Deutsche Telekom promettono di migliorare ulteriormente la connettività —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)