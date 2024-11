Gemini su iPhone, l’intelligenza artificiale di Google diventa una app

(Adnkronos) – Google ha rilasciato l’app Gemini per iPhone, rendendo il suo assistente IA personale disponibile a livello globale su App Store. L’app offre agli utenti iOS un nuovo modo per interagire con Gemini, più fluido e intuitivo rispetto all’utilizzo tramite l’app Google o il browser web, ed è disponibile anche in italiano. Con l’app Gemini, gli utenti iPhone possono accedere facilmente a diverse funzionalità progettate per migliorare la produttività, l’apprendimento e la creatività. Ad esempio, Gemini Live consente di conversare con l’assistente AI, ponendo domande, ricevendo consigli e esercitandosi in vista di un colloquio di lavoro. L’app permette anche di studiare in modo più efficace, grazie a piani di studio personalizzati e quiz interattivi. Inoltre, Gemini integra Imagen 3, un potente modello di generazione di immagini che consente di creare immagini straordinarie a partire da semplici descrizioni testuali. Un’altra caratteristica interessante dell’app Gemini è la sua capacità di integrarsi con altre app Google, come YouTube, Maps e Gmail, offrendo un’esperienza utente unificata e completa. L’app Gemini è disponibile gratuitamente su App Store e rappresenta un’ulteriore espansione dell’assistente AI di Google nel mondo mobile, visto che finora l’accesso completo alle sue funzioni era disponibile solamente sui telefoni Android. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)