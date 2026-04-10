Google lancia i modelli 3D interattivi su Gemini

(Adnkronos) – Google ha rilasciato un aggiornamento per Gemini che abilita la creazione di modelli 3D e simulazioni dinamiche direttamente all’interno della chat. La nuova funzionalità permette agli utenti di non limitarsi alla sola ricezione di informazioni testuali o immagini statiche, offrendo strumenti per interagire fisicamente con i contenuti prodotti. Attraverso l’interfaccia è infatti possibile ruotare gli oggetti nello spazio, utilizzare cursori per modificare variabili fisiche o inserire valori numerici per osservare come cambia il comportamento di una simulazione in tempo reale, trasformando il chatbot in uno strumento di modellazione immediato.

Le potenzialità del sistema si manifestano con particolare efficacia nella visualizzazione di concetti scientifici complessi. Interrogato sul movimento orbitale della Luna attorno alla Terra, il software è in grado di generare un sistema tridimensionale dove l’utente può regolare la velocità del moto, nascondere o mostrare le linee delle orbite e agire sui comandi di riproduzione per analizzare singoli fotogrammi.

L’integrazione di queste capacità grafiche si inserisce in una fase di accelerazione competitiva tra i principali laboratori di intelligenza artificiale. L’annuncio di Google segue infatti di poche settimane le innovazioni introdotte da Anthropic con Claude, capace di generare diagrammi e grafici interattivi, e da OpenAI, che ha potenziato ChatGPT con strumenti per la visualizzazione di concetti matematici e scientifici. La funzione è attualmente disponibile per tutti gli utenti dell’app Gemini che utilizzano il modello Pro: per attivarla è sufficiente richiedere la visualizzazione di un fenomeno specifico e selezionare il comando dedicato che compare sotto la risposta generata dal sistema.

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