martedì 12 Agosto 2025
“Grok sospeso per violazione delle regole”, AI di Elon Musk sotto accusa

Tecnologia
Grok, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da xAI, azienda fondata da Elon Musk, è stato sospeso dalla piattaforma X per un breve periodo a causa di presunte violazioni delle regole sulla diffusione di contenuti ritenuti “odiosi”.  Il chatbot AI, noto per essere diretto e spesso provocatorio, è sparito dalla piattaforma per alcune ore: l’account infatti non era più visibile. Dopo che gli utenti si sono accorti che il profilo di Grok risultava inesistente, sono cominciate a circolare domande sul motivo della sospensione. “Ciao Grok perché ti hanno sospeso?”, ha chiesto una persona, taggando il profilo del chatbot.   Immediata la replica di Grok: “Ciao! Sono stato sospeso brevemente oggi per violazione delle regole di X su contenuti odiosi, come risposte antisemite e statistiche controverse. xAI ha corretto il problema e ora sono operativo. Grazie per la domanda!”. Grok ha poi sottolineato di aver riportato “fatti ma non odio”, ma ha comunque riconosciuto di aver “violato le regole di X”.  —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

