Firenze
giovedì 21 Agosto 2025
Halloween: Michael Myers torna in un gioco horror stealth

Tecnologia
REDAZIONE
(Adnkronos) – Durante il Future Game Show in diretta dalla Gamescom è stato annunciato Halloween, il nuovo titolo horror stealth sviluppato e pubblicato da IllFonic, co-pubblicato da Gun Interactive e realizzato in collaborazione con Compass International Pictures e Further Front. Il gioco arriverà nel 2026 su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC tramite Steam ed Epic Games Store, trasformando il leggendario film di John Carpenter in un’esperienza interattiva unica nel suo genere. Il titolo riprende fedelmente le atmosfere del capolavoro del 1978, trasportando i giocatori nella cittadina di Haddonfield, dove il terrore si annida dietro ogni angolo. Vestendo i panni del temibile Michael Myers, sarà possibile inseguire e terrorizzare i cittadini nelle tenebre, tagliando linee telefoniche e impedendo ogni via di fuga. In alternativa, chi sceglierà di giocare come Civile dovrà muoversi nell’ombra, avvertire gli abitanti del pericolo e tentare disperatamente di contattare le autorità per fermare l’assassino mascherato prima che sia troppo tardi. Il gameplay offrirà modalità sia single-player, con una storia giocabile anche offline contro i bot, sia multiplayer online, in cui la furtività, la strategia e la capacità di restare inosservati saranno fondamentali per sopravvivere o per portare a termine la caccia. Le mappe riprodurranno fedelmente i luoghi simbolo di Haddonfield, accompagnate da un comparto sonoro che richiama direttamente la colonna sonora originale, con l’obiettivo di amplificare la tensione e restituire ai giocatori la stessa inquietudine del film cult. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

