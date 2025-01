Hogwarts Legacy Aperto al Modding: Rivoluzione nel Gioco di Ruolo di Harry Potter

(Adnkronos) – Warner Bros. Games ha aperto una nuova era per gli appassionati di Hogwarts Legacy, il popolare gioco di ruolo ambientato nell’universo di Harry Potter. A partire dal 30 gennaio, gli utenti di Steam e Epic Games Store potranno personalizzare la propria avventura grazie al supporto ufficiale al modding. Questa innovazione permette ai giocatori di scaricare e installare mod direttamente dal gioco, rendendo l’esperienza ancora più ricca e immersiva.

Il modding di Hogwarts Legacy sarà gestito attraverso CurseForge, uno dei più grandi repository di mod e add-on per videogiochi. Gli sviluppatori potranno utilizzare il Creator Kit di Hogwarts Legacy, disponibile gratuitamente su Epic Games Store, per creare nuove missioni, dungeon e miglioramenti estetici come skin e oggetti. Queste creazioni potranno essere condivise e pubblicate attraverso CurseForge, rendendo possibile una vasta collaborazione e condivisione nella community di giocatori. Il nuovo video rilasciato da Avalanche Software, lo sviluppatore di Hogwarts Legacy, illustra le potenzialità del modding. Tra le novità più attese ci sono la "Dungeon of Doom", un dungeon ricco di combattimenti e segreti, e mod che permettono una creazione del personaggio più dettagliata, personalizzazione degli abiti e sostituzione delle scope. Questi aggiornamenti offrono ai giocatori la libertà di esplorare nuove dinamiche e personalizzare il gioco a proprio piacimento.

Per accedere alle mod ufficiali di Hogwarts Legacy, è necessario avere un account su Steam o Epic Games Store collegato a un account Warner Bros. Games. I giocatori possono già procedere a collegare i loro account per prepararsi all'arrivo delle nuove funzionalità. Un Successo Globale Pubblicato sotto l'etichetta Portkey Games e sviluppato da Avalanche Software, Hogwarts Legacy ha conquistato il pubblico fin dal suo debutto. Ambientato nel mondo magico del 1800, il gioco offre un'esperienza di ruolo open world ricca e variegata. Con oltre 30 milioni di copie vendute, Hogwarts Legacy si conferma come la nuova uscita più venduta del 2023, disponibile su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Con l'introduzione del modding, Hogwarts Legacy si appresta a offrire ancora più possibilità e avventure magiche, confermando il suo impegno a costruire un universo di gioco sempre più vasto e partecipativo.