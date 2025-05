Honor amplia la Serie 400: fotografia AI e funzionalità avanzate

(Adnkronos) – HONOR, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato l’espansione della serie Honor 400 con l’introduzione dei modelli Honor 400 Pro 5G e Honor 400 5G. Entrambi gli smartphone sono progettati per gli appassionati di fotografia e integrano funzionalità avanzate di Intelligenza Artificiale, segnando un passo importante nell’obiettivo di HONOR di rendere l’AI più accessibile a un pubblico ampio.

L’Honor 400 Pro 5G si distingue per una fotocamera AI Super Zoom da 200MP, dotata di un sensore da 1/1,4 pollici, apertura f/1,9 e doppia stabilizzazione OIS + EIS, è capace di catturare dettagli con nitidezza straordinaria anche in condizioni di illuminazione debole. La funzione “AI Image to Video”, una novità asssoluta per il settore, sviluppata in collaborazione con Google Cloud, consente agli utenti di trasformare foto statiche in video dinamici, sarà disponibile gratuitamente per i primi due mesi con 10 utilizzi giornalieri. Inoltre, la funzione “HD Moving Photo” memorizza frame di tre secondi, facilitando la condivisione e la modifica sui social media. L’Honor 400 Pro integra anche una suite di funzioni intelligenti come “AI Eraser”, “AI Outpainting”, “AI Erase passers-by” e “AI Remove Reflection”, che consentono agli utenti di migliorare le immagini con facilità. La condivisione delle immagini è resa più dinamica dalla funzionalità “Moving Photo Collage”, che permette di unire da 2 a 9 foto, e dal supporto per la condivisione cross-ecosystem di foto live (sia su Android che su iPhone), assicurando un’esperienza utente fluida e integrata.

Ecco un video che mostra la funzione “AI Image to Video”



Grazie a HONOR AI alimentata da MagicOS 9.0, con integrazioni di Google Gemini, Google Lens, Circle to Search e Magic Portal, gli utenti possono beneficiare di funzioni premium come “AI Translation”, “AI Writing Tools”, “AI Summary”, “AI Recorder”, “AI Minutes” e “AI Subtitles”, che migliorano l’apprendimento, il gioco e i viaggi, mentre la batteria AI ultra-grande da 5300 mAh in silicio-carbonio assicura autonomia per tutta la giornata, supportando fino a 33 ore di chiamate vocali, 26 ore di visione di video offline e 15 ore di video online. Progettata per durare nel tempo, la batteria manterrà una capacità massima dell’80% per almeno 4 anni e 1200 cicli di ricarica, secondo le dichiarazioni del produttore. Il dispositivo è inoltre dotato di 512 GB di memoria. Altro plus è rappresentato dalla ricarica rapida, garantita dal sistema Wired SuperCharge da 100 W, che permette di raggiungere il 50% della carica in soli 15 minuti. Il display AMOLED ultra-luminoso da 6,7 pollici con una luminosità di picco HDR di 5000 nit assicura una chiarezza eccezionale anche sotto la luce solare diretta. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce una fluidità elevata per video e giochi.Il comfort visivo è una priorità grazie all'”AI Eye Comfort Display”, che include “AI Defocus Eyecare” e “Dynamic Dimming” per ridurre l’affaticamento degli occhi del 18%. La funzione “AI Circadian Night Display” con modalità Ultra Dark e Low Blue Light favorisce un sonno migliore durante le ore notturne. Ad ogni modo il cuore del nuovo device Honor è rappresentato dallo Snapdragon 8 di terza generazione e da 12 GB di RAM Honor Turbo che offrono una potenza di calcolo AI ultraveloce con connettività 5G. Il motore di gioco GPU Turbo X eleva le prestazioni grafiche, per un’esperienza di gioco AI più fluida e coinvolgente. La sicurezza online è rafforzata da HONOR AI grazie alla tecnologia all’avanguardia “Deepfake Detection”, che protegge da potenziali chiamate truffa. Il telefono è inoltre supportato da aggiornamenti software e di sicurezza Android pluriennali (6+6), garantendo affidabilità e longevità. Il design sottile e leggero, con uno spessore di soli 8,1 mm e un peso di 205 g, rende l’HONOR 400 Pro 5G comodo da impugnare. La certificazione anti-caduta Five Star di SGS e la protezione IP68+IP69 contro acqua e polvere assicurano resistenza e tranquillità nell’uso quotidiano.

Lucas Man Tang, Country Manager di HONOR Italia, ha dichiarato: “La serie HONOR 400 è stata concepita con l’unico obiettivo di rendere gli smartphone dotati di funzionalità AI più accessibili a tutti. Inspireremo i possessori dei nostri smartphone a godere dei numerosi modi in cui l’intelligenza artificiale di HONOR può aiutarli a divertirsi di più, a essere più creativi e a godere di un’esperienza più entusiasmante.” “Con il lancio dei nuovi HONOR 400 e HONOR 400 Pro, vogliamo consolidare il nostro impegno nel rendere l’AI alla portata di tutti. Questi smartphone ridefiniscono il concetto di esperienza fotografica grazie a tecnologie come la fotocamera AI da 200MP e le funzioni innovative di editing supportate da Google Cloud. Siamo orgogliosi di portare sul mercato dispositivi capaci non solo di offrire prestazioni eccezionali, ma anche di ispirare creatività e semplificare la vita quotidiana degli utenti”, racconta Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Honor Italia



Anche l’Honor 400 5G dispone di funzionalità in grado di ridefinire gli standard per il segmento degli smartphone AI, grazie ad una fotocamera Super Zoom Ultra-Clear da 200MP (con lunghezza focale 30x), un obiettivo selfie AI avanzato da 50MP e funzioni di editing fotografico intelligente come “AI Eraser” e “AI Outpainting”. Alimentato da MagicOS 9.0 e dagli strumenti di Google AI, offre funzionalità intelligenti quali “AI Translation”, “AI Summary” e “AI Recorder”. La batteria da 5300 mAh garantisce un utilizzo per tutto il giorno, e grazie al SuperCharge da 66 W è possibile raggiungere il 44% di carica in soli 15 minuti. Il display AMOLED da 6,55 pollici brilla anche in piena luce solare con una luminosità HDR di 5000 nit e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

La piattaforma Snapdragon 7 di terza generazione con 8 GB di RAM assicura prestazioni potenti e velocità 5G senza interruzioni. Il dispositivo vanta anche una resistenza all’acqua/polvere IP65 e una durata certificata SGS. La serie HONOR 400 è già disponibile in Italia.

Honor 400 Pro 5G è disponibile nelle colorazioni Lunar Grey e Midnight Black. Su honor.com, sarà offerto al prezzo di 799,90€ in bundle con Honor Choice Earbuds Clip e caricatore. Su Amazon.com, sarà disponibile a 699,90€ nella versione stand-alone.

Honor 400 5G (512GB) è disponibile nelle colorazioni Desert Gold, Lunar Grey e Midnight Black al prezzo di 499,90€ in bundle con HONOR CHOICE Earbuds

Clip su honor.com e presso i principali rivenditori di elettronica autorizzati. Honor 400 5G (256GB) sarà disponibile al prezzo di 449,90€ su Amazon e su honor.com. Su honor.com, è prevista un’offerta con trade-in di 50€ nella versione in bundle con Honor Choice Earbuds Clip. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)