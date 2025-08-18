I prossimi occhiali hi-tech di Meta costeranno meno del previsto

(Adnkronos) – Secondo l’ultima newsletter Power On dell’analista di Bloomberg Mark Gurman, Meta avrebbe deciso di lanciare in autunno i suoi primi occhiali smart con display integrato a un prezzo di partenza intorno agli 800 dollari, inferiore alla fascia dei 1.000 dollari circolata finora. Si tratta di un cambio di rotta rilevante per un prodotto che mira a portare notifiche, mini-app e funzioni di navigazione direttamente nel campo visivo dell’utente. Le informazioni non sono ancora ufficiali e provengono da rumor, in attesa di conferme da parte dell’azienda. Le indiscrezioni descrivono un dispositivo con un piccolo display monoculare nel lato destro della lente, pensato per mostrare dati essenziali come ora, meteo, indicazioni stradali e risposte di Meta AI in forma testuale, oltre alla griglia per le foto. Il controllo avverrebbe tramite un bracciale incluso nella confezione, capace di interpretare micro-movimenti delle dita per impartire comandi senza toccare le aste. È un’impostazione che posiziona “Hypernova” come un ponte tra gli attuali Ray-Ban Meta senza schermo e visori AR completi come Meta Quest o Apple Vision Pro. Il nuovo target di prezzo segna una correzione rispetto alle stime precedenti. In primavera, un’anteprima di Bloomberg aveva indicato per il progetto “Hypernova” una fascia superiore ai 1.000 dollari, fino a 1.300-1.400 a seconda delle configurazioni. La revisione verso gli 800 dollari suggerisce una strategia più aggressiva, con margini ridotti per favorire l’adozione di massa in una categoria ancora in cerca del proprio “momento smartphone”. Sul calendario, i segnali puntano a una presentazione tra settembre e l’autunno. Oltre al riferimento stagionale, Gurman ha rilanciato pubblicamente la previsione di un debutto a settembre, elemento che si incastra con le tempistiche tipiche dei lanci hardware nel periodo pre-natalizio. Anche in questo caso, la finestra resta ufficiosa finché Meta non comunicherà data e dettagli definitivi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)