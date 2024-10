Il treno di Zelda arriva a Lucca Comics & Games

(Adnkronos) – In occasione dell’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, la storica serie di videogiochi “The Legend of Zelda” sarà protagonista di una particolare iniziativa di Nintendo e Trenitalia Regionale. Un treno regionale in livrea speciale, ispirato al capitolo “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” per Switch, raggiungerà la città di Lucca per offrire ai visitatori un’esperienza unica nel panorama italiano. Dopo una serie di tappe che hanno attraversato diverse città italiane, tra cui Roma e Napoli, questo convoglio celebrativo si fermerà il 30 ottobre presso il binario 1 della stazione di Lucca, dalle ore 10:00 alle 14:00, dove sarà visitabile gratuitamente. L’iniziativa intende omaggiare un franchise che ha segnato profondamente la cultura videoludica, coinvolgendo generazioni di appassionati in tutto il mondo. Il treno, con la sua iconica decorazione, richiama l’estetica del regno di Hyrule e permette di immergersi nei temi e nell’immaginario che caratterizzano “The Legend of Zelda”. Al binario 1, i primi 150 visitatori che presenteranno un biglietto riservato gratuitamente tramite link dedicati avranno la possibilità di incontrare due importanti content creator: Davide Vix, dalle 10:00 alle 11:30, e PlayerInside, dalle 11:30 alle 13:00. Gli ospiti, inoltre, potranno ricevere gadget in edizione limitata, creati appositamente per questo evento. Parallelamente all’esposizione presso la stazione, Nintendo sarà presente con un’area dedicata all’interno del festival. La consueta Piazza Bernardini ospiterà infatti il Nintendo Pop-Up Store italiano, una novità di quest’anno, dove i fan potranno acquistare prodotti esclusivi legati ai personaggi e mondi più iconici del brand. Inoltre, il Giardino degli Osservanti offrirà ai visitatori la possibilità di esplorare l’universo di “Pikmin”, grazie ad attività interattive incentrate sui titoli “Pikmin 4” e “Pikmin Bloom”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)