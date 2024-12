Ilary: la nuova serie di Netflix sulla vita di Ilary Blasi – Il trailer ufficiale

(Adnkronos) – Il 9 gennaio 2025, Netflix lancerà “Ilary”, una serie rivoluzionaria che promette di svelare nuovi aspetti della vita di Ilary Blasi, uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Diretta da Tommaso Deboni e scritta da un team composto da Romina Ronchi, Peppi Nocera, Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, la serie è prodotta da Banijay Italia e si preannuncia come un viaggio senza precedenti nel privato e nel professionale di Ilary Blasi. “Ilary” si distingue per il suo formato innovativo che combina elementi di reality, documentario e dramma, offrendo agli spettatori un’esperienza televisiva completa e avvincente. La serie di cinque episodi promette di essere un mix esplosivo di emozioni, risate e leggerezza, mantenendo al contempo una riflessione profonda sui sentimenti più intimi di Ilary.

Ecco il trailer ufficiale con cui Netflix presenta la nuova serie

La serie vanta la partecipazione di numerose guest star come Federica Sciarelli, Michelle Hunziker e Nicola Savino, che contribuiranno a creare momenti unici e memorabili. Ogni episodio esplorerà differenti sfaccettature della vita di Ilary, dal dietro le quinte di eventi televisivi alla sua vita personale, passando per incontri casuali con amici e momenti familiari. “Ilary” seguirà anche i nuovi progetti e le sfide che la presentatrice si trova ad affrontare, come i primi passi nel mondo del cinema, lezioni di cucina, e addirittura l’iscrizione all’università per realizzare il suo sogno di diventare criminologa. Ogni episodio offrirà una nuova avventura, dimostrando la poliedricità di uno dei volti più amati della televisione italiana. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)