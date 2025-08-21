Indiana Jones e l’Antico Cerchio su Nintendo Switch 2 nel 2026

(Adnkronos) – Durante l’Opening Night Live della Gamescom, MachineGames e Lucasfilm Games hanno svelato una doppia novità per Indiana Jones e l’Antico Cerchio, l’avventura cinematografica che ha conquistato pubblico e critica. Il titolo approderà ufficialmente su Nintendo Switch 2 nel 2026, segnando l’esordio della saga sulla nuova console di casa Nintendo. L’annuncio è arrivato insieme a un nuovo trailer dedicato a L’Ordine dei Giganti, espansione narrativa che sarà disponibile dal 4 settembre 2025 su tutte le piattaforme già supportate. In questo nuovo capitolo, i giocatori vestiranno ancora i panni di Indiana Jones e saranno catapultati nelle profondità della Roma antica, tra i vicoli brulicanti della capitale e le oscure gallerie della Cloaca Massima. Lì, Indy dovrà affrontare i misteri di un culto segreto e il mito dei nefilim, tra fanatici senza scrupoli, enigmi complessi e minacce inaspettate. Il DLC, ambientato parallelamente agli eventi principali del gioco, racconta la missione affidata a Jones da un giovane sacerdote sulle tracce di un artefatto misterioso. L’avventura condurrà i giocatori in luoghi inediti della città eterna, dalle cripte sotterranee fino alle rive del Tevere, accompagnati da una nuova colonna sonora originale che promette di amplificare l’atmosfera cinematografica dell’esperienza. Chi ha acquistato la Premium Edition, l’Upgrade alla Premium Edition, la Collector’s Edition o il relativo bundle di Indiana Jones e l’Antico Cerchio potrà accedere automaticamente ai contenuti aggiuntivi al momento dell’uscita. Il DLC sarà disponibile anche separatamente, con la necessità di possedere il gioco base. Attualmente, Indiana Jones e l’Antico Cerchio è giocabile su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro, PC e Game Pass. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)