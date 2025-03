Innovazione, Biazzo (Unindustria): “AI opportunità per aumentare la competitività”

(Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale è una grande opportunità per aumentare la competitività delle aziende e per aumentare la produttività. Sono argomenti fondamentali in un mercato complesso come quello in cui ci troviamo”. A dirlo è Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, durante l’evento “Ibm AI experience on tour”, realizzato da Ibm con la collaborazione dell’Università Luiss e di Red Hat. Un’occasione per esplorare le ultime funzionalità e le potenzialità dell’intelligenza artificiale anche di tipo generativo e agentico. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)