Innovazione: rettore Boccardelli, “Con Ibm formiamo giovani talenti e professionisti”

(Adnkronos) – “Insieme ad Ibm affrontiamo la sfida di formare giovani talenti e professionisti sull’utilizzo responsabile ed efficace dell’intelligenza artificiale”. Sono le parole di Paolo Boccardelli, rettore dell’Università Luiss Guido Carli, in occasione dell’evento ‘Ibm Ai experience on tour’ che si è tenuto all’università Luiss a Roma. Quella capitolina è la prima tappa del ciclo di incontri che durante il 2025 si svolgeranno sul territorio italiano per esplorare le funzionalità e le potenzialità più moderne dell’intelligenza artificiale quale strumento di supporto alla produttività e all’efficienza di aziende pubbliche e private. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)