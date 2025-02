Instagram introduce il “non mi piace” per i commenti

(Adnkronos) – Instagram sta sperimentando un nuovo pulsante “non mi piace” per i commenti, una mossa che, secondo l’azienda, mira a fornire agli utenti uno strumento efficace per segnalare commenti inappropriati o irrilevanti. Questa funzionalità, attualmente in fase di test, è applicabile sia ai Reel che ai post del Feed. Diversamente da altre piattaforme, Instagram ha scelto di non visualizzare un conteggio pubblico dei “non mi piace”. Tuttavia, come ha dichiarato il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, questi feedback influenzeranno la successiva organizzazione e visualizzazione dei commenti. L’approccio ricorda da vicino il sistema di “downvote” di Reddit. “Questa opzione offre agli utenti un modo privato per esprimere il proprio disappunto verso un determinato commento,” ha spiegato Mosseri su Threads. “La nostra speranza è che questo possa contribuire a rendere i commenti su Instagram più costruttivi.” Un portavoce di Meta ha confermato a TechCrunch che l’obiettivo principale del pulsante “non mi piace” è migliorare la qualità della sezione commenti, ribadendo quanto affermato da Mosseri. Al momento, la funzione è in fase di sperimentazione con un gruppo ristretto di utenti e una sua implementazione più ampia non è ancora stata definita. Questa novità si inserisce in un periodo di intensa attività per Instagram. Recentemente, la piattaforma ha annunciato lo sviluppo di una app di video editing con caratteristiche simili a CapCut, applicazione “sorella” di TikTok. Inoltre, la durata massima dei Reel è stata estesa a tre minuti, una mossa interpretata come un’ulteriore somiglianza con TikTok. Infine, Instagram ha interrotto la collaborazione con i fact-checker terzi, motivando la decisione con ragioni legate alla libertà di espressione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)