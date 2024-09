Intelligenza artificiale ai grandi magazzini: l’innovazione di OVS

(Adnkronos) – Il Gruppo OVS ha annunciato il lancio di un software prototipo basato sull’intelligenza artificiale generativa, progettato per trasformare la creazione di contenuti per il suo sito e-commerce. Questo strumento innovativo mira a ottimizzare la qualità e l’efficienza della produzione di contenuti digitali, sfruttando le più recenti tecnologie nel campo dell’IA Generativa. Lo strumento utilizza l’intelligenza artificiale per generare contenuti testuali e visivi in linea con le caratteristiche delle collezioni. Testato su un’ampia gamma di prodotti, ha dimostrato un’elevata adattabilità, fondamentale per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del settore della moda. Attualmente implementato per le collezioni PIOMBO Contemporary su ovs.it, si prevede che il suo utilizzo sarà esteso a tutti i marchi del Gruppo. Matteo Molon, Direttore Digital Business del Gruppo OVS, sottolinea l’importanza di integrare la Generative AI nei processi aziendali. Oltre alla generazione di contenuti, lo strumento è in grado di rilevare e correggere incongruenze tra immagini e dati, collegando centinaia di migliaia di attributi in modo rapido e scalabile. L’intervento umano rimane cruciale per garantire l’equilibrio tra creatività e intelligenza artificiale, ottimizzando le descrizioni dei prodotti e accelerando il time-to-market. L’adozione di questa tecnologia, secondo l’azienda, non solo accelera i tempi di commercializzazione, ma migliora anche la qualità delle descrizioni dei prodotti, influenzando positivamente le decisioni d’acquisto dei consumatori. Descrizioni precise e dettagliate migliorano l’esperienza d’acquisto, rendendo i clienti più informati e consapevoli. Il prodotto è il risultato di una collaborazione tra OVS Innovazione e Sostenibilità, il Politecnico di Bari e il suo spin-off Wideverse. Questo progetto si inserisce in un piano di investimenti più ampio avviato nel 2021 con la Regione Puglia, finalizzato alla creazione di un polo di innovazione tecnologica nel settore del fashion retail. Le prospettive future includono l’espansione delle funzionalità dell’IA e la sua applicazione su scala ancora più ampia all’interno del Gruppo OVS. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)