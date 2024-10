International E-Waste Day 2024: dove si può buttare il vecchio smartphone?

(Adnkronos) – L’ultimo rapporto globale sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche dell’ONU, riporta che nel 2022 sono stati generati a livello globale 62 miliardi di kg di rifiuti elettronici. Circa 1,55 milioni di camion carichi di rifiuti elettronici allineati lungo l’equatore terrestre. Il rapporto prevede che la quantità di rifiuti elettronici salirà a 82 miliardi di kg entro il 2030, mentre attualmente la crescita dei rifiuti elettronici avviene a un ritmo cinque volte più veloce rispetto ai tassi di raccolta del riciclo formale dal 2010. Ogni anno, il 14 ottobre, si celebra la Giornata Internazionale dei Rifiuti Elettronici. Questo evento di sensibilizzazione, avviato dal WEEE Forum e dai suoi membri, mira a sottolineare l’importanza della gestione formale e responsabile dei rifiuti elettronici e le soluzioni disponibili per ogni cittadino all’interno della propria comunità.





Ecolight, consorzio che rappresenta produttori, importatori e distributori di apparecchi elettrici ed elettronici (AEE), ha redatto una guida pratica per il corretto conferimento dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), con particolare attenzione ai dispositivi appartenenti al raggruppamento R4.

Gli RAEE R4 comprendono piccoli prodotti elettronici di uso quotidiano, come smartphone, computer, auricolari e chiavette USB. Con il rapido avanzamento della tecnologia, la gestione appropriata di questi rifiuti è fondamentale per ridurre l’impatto ambientale e promuovere una società più sostenibile. Grazie agli sforzi di sensibilizzazione ambientale dei consorzi, gli italiani mostrano sempre più attenzione alla gestione dei prodotti elettronici a fine vita. Nei primi otto mesi del 2024, la raccolta di RAEE R4 da parte di Ecolight è aumentata del 2%, raggiungendo quasi 10mila tonnellate; a livello nazionale, il totale ha superato le 53.800 tonnellate. Ecolight ha elaborato cinque semplici passi per smaltire correttamente i rifiuti elettronici:

Gli apparecchi elettronici R4 sono considerati rifiuti speciali e non devono essere gettati nei rifiuti indifferenziati. È fondamentale portarli ai centri di raccolta autorizzati.

Utilizzare Eco-Isole e Centri di Raccolta: Informarsi sui centri di raccolta RAEE nel proprio comune è essenziale per garantire il corretto smaltimento.

Ritiro presso i Negozi: I rivenditori sono obbligati a ritirare gratuitamente il vecchio apparecchio al momento dell’acquisto di un dispositivo equivalente, facilitando così il processo di smaltimento.

Rimuovere le Batterie (ove possibile): Prima di smaltire il dispositivo, è consigliabile rimuovere le batterie e conferirle nei contenitori dedicati, in quanto richiedono un trattamento separato.

Considerare Riparazione o Riutilizzo: Se un dispositivo è ancora funzionante, è opportuno valutare la riparazione o la donazione.