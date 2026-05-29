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iPhone 18 Pro, nuove indiscrezioni e immagini

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il mercato degli smartphone vive ormai di anticipazioni e l’ultimo leak firmato da Sonny Dickson ha riacceso l’attenzione sulle scelte cromatiche della casa di Cupertino. Il giornalista, già noto per aver previsto con estrema precisione le colorazioni della gamma precedente, ha diffuso le immagini dei mockup di quello che si preannuncia come il prossimo iPhone 18. I dispositivi mostrati nelle foto sembrano appartenere alla linea Pro, il cui debutto sul mercato è tradizionalmente atteso per l’autunno, mentre la versione base del dispositivo potrebbe essere posticipata alla primavera successiva. 

L’elemento di maggiore interesse emerso dall’indiscrezione riguarda l’introduzione di una colorazione ciliegia, una tonalità inedita che punta a rinnovare l’estetica dei telefoni top di gamma. L’affidabilità storica della fonte, che in passato ha dimostrato una notevole accuratezza nel tracciare le mosse cromatiche dell’azienda californiana, conferisce all’indiscrezione un peso specifico rilevante, suggerendo che la nuova variante cromatica sia molto vicina a quella che i consumatori vedranno effettivamente nei negozi. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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