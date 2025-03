Irion nel Magic Quadrant di Gartner: eccellenza italiana nella gestione dei dati con l’AI

(Adnkronos) – Irion, software house italiana con oltre vent’anni di esperienza nella gestione avanzata dei dati aziendali, ha raggiunto un importante traguardo, entrando nel Magic Quadrant 2025 di Gartner per le “Augmented Data Quality Solutions” con la sua piattaforma Irion EDM. Questo riconoscimento testimonia l’eccellenza e l’innovazione dell’azienda, che per la prima volta porta una piattaforma software 100% “Made & supported in Italy” nella selezione globale di Gartner per le soluzioni di Data Quality potenziate dall’Intelligenza Artificiale. La piattaforma Irion EDM, sviluppata dal 2004, permette di raccogliere, integrare, trasformare e controllare dati aziendali da molteplici fonti, garantendo elevati standard di qualità, governance e compliance. Grazie alla sua esperienza in contesti “mission critical”, come il settore finanziario, Irion ha sviluppato oltre 300 “Data App” per grandi aziende in vari settori.

Irion EDM integra nativamente l’Intelligenza Artificiale attraverso la connessione con Large Language Models e motori di IA/Machine Learning. Il sistema DAISY (Data Artificial Intelligence System) offre funzionalità di automazione, apprendimento automatico e assistenza AI per l’Advanced Data Quality, con copilot e procedure guidate per suggerire controlli, facilitare la data discovery e creare dati sintetici.

Il posizionamento di Irion nel Magic Quadrant di Gartner è stato facilitato da diversi elementi distintivi, tra cui: Supporto ai processi distribuiti di Data Quality: l’architettura Hub & Spoke permette di gestire i processi di quality governance in modo efficiente. Innovazione Tecnologica: DAISY automatizza i processi manuali di DQ e offre funzionalità di profilazione dei dati e suggerimento di regole. Customer Experience & Support: Irion offre un supporto di alta qualità, riconosciuto nelle recensioni su Gartner Peer Insights. “Essere riconosciuti da Gartner nel suo Magic Quadrant per le soluzioni di Augmented Data Quality è un risultato importante per Irion e per il settore italiano della gestione dei dati. Questo traguardo conferma che il nostro percorso di Ricerca e Sviluppo è nella giusta direzione e rappresenta un passo strategico verso un’evoluzione ancora più ambiziosa della nostra piattaforma” ha commentato Alberto Scavino, CEO di Irion. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)