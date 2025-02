Jasmine Paolini, la star del tennis italiano è ambassador di Amazfit

(Adnkronos) – Il mondo del tennis professionistico richiede un impegno costante e una dedizione assoluta al proprio benessere fisico e mentale. In questo contesto, l’innovazione tecnologica gioca un ruolo sempre più cruciale nell’ottimizzazione delle prestazioni atletiche. In occasione della presentazione a Madrid dello smartwatch Amazfit Active 2 Amazfit, leader globale nel settore dei dispositivi indossabili intelligenti, ha annunciato una partnership con la stella del tennis italiano Jasmine Paolini, attualmente numero uno in Italia e tra le giocatrici più quotate a livello internazionale. L’accordo pluriennale siglato tra Amazfit e Paolini non si limita alla mera sponsorizzazione, con il logo del brand che apparirà sull’abbigliamento della tennista durante le competizioni. La collaborazione si spinge oltre, integrando i dispositivi Amazfit, tra cui lo smartwatch e l’innovativo Helio Ring, nella routine quotidiana dell’atleta. Questi strumenti, progettati per monitorare parametri vitali come la qualità del sonno, il recupero atletico e le metriche di performance, diventano alleati preziosi per Paolini, consentendole di analizzare in tempo reale il proprio stato fisico e di adattare di conseguenza allenamenti e strategie di recupero. “Ho visto in prima persona come il monitoraggio delle mie prestazioni e l’analisi dei dati durante l’allenamento siano essenziali per competere ai massimi livelli”, ha dichiarato Paolini. “Come tennista, viaggio costantemente, mi adatto a nuovi fusi orari e spingo il mio corpo attraverso partite e sessioni di allenamento intense. Con gli smart wearable di Amazfit, posso monitorare il mio recupero, la qualità del sonno e la forma fisica complessiva in tempo reale, assicurandomi di adattarmi rapidamente e di dare il massimo, ovunque mi trovi. Sono entusiasta di entrare a far parte della famiglia Amazfit e di portare il mio gioco a un livello superiore”. L’ingresso di Jasmine Paolini nel team di ambassador Amazfit si inserisce in una strategia più ampia del brand, che mira a collaborare con atleti di élite provenienti da diverse discipline sportive. A Paolini si aggiunge infatti anche la velocista medaglia d’oro olimpica Gabby Thomas, che utilizzerà i dispositivi Amazfit per monitorare allenamenti, recupero e alimentazione. La rosa di atleti d’élite che collaborano con Amazfit comprende inoltre nomi del calibro del mezzofondista Yeman Crippa, dei campioni del mondo di HYROX (competizione di fitness indoor che combina 8 chilometri di corsa e otto stazioni di allenamento funzionale) Meg Jacoby e Hunter McIntyre, del triatleta olimpico Morgan Pearson e della stella del padel Bea González. La visione di Amazfit si basa su un approccio olistico, che considera quattro pilastri fondamentali: forma fisica, sonno, consapevolezza e alimentazione. L’azienda offre una gamma completa di dispositivi, dagli smartwatch ad alte prestazioni all’anello intelligente Helio Ring, integrati con l’app Zepp, che fornisce strumenti avanzati come la recente funzione Food Log, progettata per un monitoraggio integrato di alimentazione e fitness. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)