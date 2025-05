Kingdom of Chaos, al Castello Orsini-Odescalchi il più grande game show italiano su Twitch

(Adnkronos) – Il 27 maggio 2025 si è svolto Red Bull Kingdom of Chaos, un evento digitale in streaming che ha rappresentato il più imponente game show italiano mai trasmesso su Twitch. Ideato da Red Bull in collaborazione con il content creator Gianmarco Tocco, conosciuto online come “Tumblurr”, lo show ha celebrato il ventinovesimo compleanno dello streamer con una produzione di ampio respiro, ambientata nella cornice del Castello Orsini-Odescalchi di Bracciano, in provincia di Roma. L’iniziativa ha coinvolto venticinque creator e personalità del panorama web, suddivisi in cinque squadre, chiamati a confrontarsi in una serie di otto prove. Il programma, condotto da Danny Lazzarin, ha ottenuto un riscontro significativo in termini di pubblico, raggiungendo oltre 2,4 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore e toccando un picco di 128.000 spettatori simultanei. La competizione ha proposto attività che mettevano alla prova capacità fisiche e mentali: dalla corsa a ostacoli con palloni gonfiabili al memory umano supervisionato da Andrea Muzii, dalla partita a bowling con attrezzatura gigante a una sessione di GeoGuessr in modalità bendata con la supervisione di Yassin En Naimi (Yakinop), fino a un quiz conclusivo. Il format ha incluso anche sfide ispirate ai videogiochi, come una simulazione dal vivo di Tetris con blocchi fisici e un passaggio obbligato attraverso un tunnel di laser. A prevalere nella gara è stato Francesco Marzano, in arte Marza, capitano del team LCMBAGN. Inizialmente eliminato, è stato successivamente riammesso alla competizione in seguito alla votazione del pubblico. Nella prova finale ha superato Moonryde, capitano della squadra Belli de Casa, aggiudicandosi la vittoria con un punteggio di cinque a tre nel quiz conclusivo. Gianmarco “Tumblurr” Tocco, classe 1996, è attivo nel panorama dello streaming dal 2014. Inizialmente noto per la sua partecipazione alla scena di Call of Duty: Modern Warfare 2, si è distinto su YouTube per la sua abilità nel trickshotting, ottenendo visibilità anche al di fuori dei confini nazionali. A partire dal 2017 ha consolidato la propria presenza su Twitch, focalizzandosi su titoli come Grand Theft Auto e FIFA. Dal 2024 fa parte ufficialmente del programma Red Bull Player. Red Bull Kingdom of Chaos ha rappresentato un’operazione su larga scala, nata per valorizzare il panorama creativo italiano nel mondo dello streaming e dei contenuti digitali, con un impianto produttivo concepito per lasciare un’impronta duratura nel settore. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)