La Divina Commedia, nuovo RPG dark-fantasy ispirato al capolavoro di Dante

(Adnkronos) – Dopo Enotria: The Last Song, presentato nel settembre scorso, Jyamma Games torna sulla scena internazionale con un nuovo progetto che fonde tradizione culturale italiana e visione videoludica contemporanea. In occasione dell’Opening Night Live che ha inaugurato la Gamescom 2025, lo studio milanese ha infatti svelato in anteprima mondiale La Divina Commedia, action RPG dark-fantasy con tratti hack and slash ispirato all’opera di Dante Alighieri. Il titolo trasporta i giocatori in un universo alternativo in cui il poema dantesco ha sostituito l’antica fede, dando vita a un’età dell’oro destinata a crollare sotto il peso di forze oscure. Nei panni di un guerriero-poeta imprigionato negli abissi infernali, il protagonista dovrà attraversare i cerchi dell’Inferno, affrontare creature demoniache sempre più potenti e tentare di redimere il proprio passato. Il gameplay promette una notevole varietà grazie a dungeon generati proceduralmente, un sistema di allineamento ai Sette Peccati Capitali che incide sia sulla progressione narrativa sia sulle dinamiche di gioco, e un ampio arsenale di armi e armature completamente personalizzabili. Ogni classe di arma sarà caratterizzata da meccaniche uniche, pensate per incentivare approcci strategici diversi. Dal punto di vista narrativo, l’avventura offrirà una trama immersiva e plasmata dall’immaginario dantesco, con la possibilità di scegliere un protagonista maschile o femminile per modellare l’esperienza sul proprio stile interpretativo. Sul piano tecnico, il progetto potrà contare su un avanzato sistema di motion capture, sviluppato in collaborazione con uno studio internazionale già coinvolto in produzioni di rilievo come Phantom Blade Zero. La Divina Commedia è attualmente confermato per PC via Steam, con altre piattaforme che verranno annunciate successivamente. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)