La Formula 1 arriva con il lancio della terza stagione di EA SPORTS F1 24

(Adnkronos) – Il 18 settembre partirà la nuova entusiasmante stagione per il videogioco EA SPORTS™ F1® 24, il titolo ufficiale del FIA Formula One World Championship. Electronic Arts ha annunciato, attraverso una nota ufficiale, la prossima introduzione di significative novità, tra cui l’attesa vettura della Formula 2 del 2024, e il ritorno alla modalità “Eliminazione”, molto amata dai fan. Gli appassionati potranno sfruttare la nuova generazione di talenti con il debutto delle auto e dei piloti della Formula 2 del 2024 nel mondo di F1. Sempre durante la presentazione di lancio del 18 settembre Electronic Arts introdurrà l’eventoi speciale “F2 Track Mastery” che metterà alla prova i giocatori su circuiti iconici come Silverstone, Spa-Francorchamps e il Lusail International Circuit. Inoltre, per un periodo limitato, sarà possibile rivivere l’emozione della modalità Eliminazione, dove i concorrenti si sfidano in gare ad eliminazione diretta per aggiudicarsi il premio “Neon Drive” gear set. La stagione tre non solo garantirà l’accesso a nuove vetture, ma offrirà anche nuove sfide e scenari di gara che testano abilità e strategie. Il Podium Pass è stato rinnovato con ricompense esclusive che i giocatori possono sbloccare progredendo nel gioco. Tra le novità, i fan potranno aiutare Jack Doohan a competere contro i grandi nomi della griglia di partenza, o vincere il casco del Gran Premio dell’Arabia Saudita del 2024 guidando come Oliver Bearman in una nuova Sfida Pro. Di seguito un breve video sul gameplay Uno degli aspetti più significativi di questa stagione è il tributo a Ayrton Senna, leggenda del motorsport, che continua ad ispirare nuove generazioni di piloti, scomparso prematuramente nell’incidente occorso durante il Gran Premio di San Marino del 1994 sul circuito di Imola. La sua illustre carriera è celebrata attraverso eventi e sfide che permettono ai giocatori di onorare la sua eredità nel mondo virtuale di F1. “La Stagione 3 è tutta dedicata all’entusiasmante futuro del motorsport”, ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director for EA SPORTS F1 24. “Siamo ansiosi di mostrare la F2, il vero terreno di coltura per le stelle della F1 del futuro, con talenti emergenti come Oliver Bearman, Kimi Antonelli e Jack Doohan. Siamo anche entusiasti di onorare Senna, che continua a essere una grande fonte di ispirazione per i giovani piloti di oggi”. EA SPORTS F1 24 è disponibile per PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)