L’ascolto degli audiolibri in Italia: un’abitudine in crescita

(Adnkronos) – Nel 2025 il panorama dell’audio entertainment in Italia continua a evolversi, con gli audiolibri che si affermano sempre più come una modalità stabile e diffusa di fruizione culturale. Secondo l’ultima indagine condotta da NielsenIQ per Audible, il numero degli ascoltatori di audiolibri ha raggiunto quota 11,4 milioni, segnando un incremento del 3% rispetto al 2024 e una crescita complessiva del 14% negli ultimi quattro anni. I risultati della ricerca saranno presentati ufficialmente il 15 maggio, in occasione del Salone del Libro di Torino, durante una tavola rotonda dedicata al tema. I dati mostrano una progressiva strutturazione delle abitudini di ascolto: nel 2025 una sessione media dura circa 30 minuti, con una frequenza di tre volte al mese. Il 35% degli ascoltatori usufruisce dei contenuti almeno una volta a settimana, superando significativamente coloro che ascoltano su base mensile. L’audiolibro viene percepito anche come veicolo di socialità: oltre quattro intervistati su dieci dichiarano di parlarne con amici e conoscenti, mentre il 41% lo considera un utile strumento per avviare conversazioni. L’aspetto familiare è rilevante: il 45% dei genitori coinvolti afferma che i propri figli ascoltano audiolibri. L’ascoltatore assiduo si colloca prevalentemente nella fascia d’età tra i 25 e i 55 anni. In particolare, l’identikit degli heavy user – ossia coloro che ascoltano quotidianamente – coincide con quello dei cosiddetti lettori forti. Si tratta in prevalenza di donne di età compresa tra i 45 e i 54 anni, con una lieve prevalenza nelle regioni del Sud, anche se anche la fascia 25-34 anni mostra un livello elevato di ascolto giornaliero. L’indagine conferma la natura complementare tra lettura tradizionale e fruizione in formato audio. Il 55% degli ascoltatori ha scelto di ascoltare un libro già letto in precedenza, mentre il 48% ha deciso di leggere un testo dopo averne ascoltato la versione audio. Inoltre, più della metà degli intervistati ha acquistato almeno un libro cartaceo dopo aver ascoltato il relativo audiolibro. Il formato audio viene dunque percepito come un’estensione della lettura, in grado di adattarsi a contesti in cui gli altri sensi sono occupati. Le motivazioni che spingono all’ascolto riguardano anche il desiderio di sperimentare nuovi generi o uscire dalla propria comfort zone, con un 27% attratto dalla novità del formato e un 11% motivato dalla volontà di esplorare contenuti meno consueti. Gli audiolibri si inseriscono con efficacia nella vita quotidiana, offrendo un’opzione culturale accessibile anche in situazioni di mobilità o multitasking. Il 68% degli ascoltatori li utilizza durante altre attività, mentre il 59% li considera un’alternativa alla sovraesposizione agli schermi. Il 52% li ritiene utili per affrontare situazioni di solitudine o stress. Per il 47% degli intervistati, gli audiolibri sono un modo per accedere a contenuti in lingua madre quando si è all’estero, mentre quasi la metà li utilizza per approcciarsi a generi che normalmente non leggerebbe in formato cartaceo. Pur rimanendo la casa l’ambiente di ascolto prevalente (63%), gli spostamenti rappresentano un contesto sempre più rilevante. Nella scelta dei titoli, il genere rappresenta il criterio principale (72%), seguito dall’autore (57%), dalla notorietà editoriale, dalla casa editrice e dall’adattamento cinematografico o televisivo. Le storie più seguite spaziano dalla narrativa letteraria al thriller, fino al fantasy. Si registra inoltre un aumento dell’ascolto in lingua inglese, scelto dal 28% del campione, pur restando l’italiano la lingua preferita nella quasi totalità dei casi (95%). Una tendenza in crescita riguarda infine l’interesse per i contenuti derivati da altre opere di intrattenimento: uno su cinque apprezza gli spin-off audio di serie TV e film, in particolare quelli che offrono trame inedite o approfondiscono le storie di personaggi secondari. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)