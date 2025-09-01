LEGO Batman: l’eredità del Cavaliere Oscuro, il nuovo videogioco di TT Games e Warner Bros – Il video

(Adnkronos) – Warner Bros. Games, TT Games, DC e LEGO Group hanno annunciato oggi LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro, un nuovissimo videogioco d’azione e avventura con un’ambientazione open world che invita i giocatori a rivivere il viaggio di Bruce Wayne per diventare l’eroe di Gotham City. Ispirato a 86 anni di storia del personaggio, il titolo promette di unire momenti iconici di film, serie TV, fumetti e giochi con il classico umorismo tipico di TT Games. Sviluppato da TT Games, lo studio dietro successi come LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, il nuovo gioco sarà disponibile nel 2026 per PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC su Steam ed Epic Games Store.

Il reveal trailer ufficiale di LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro è già visibile sul canale YouTube di Warner Bros. Games Italia: “Siamo entusiasti di annunciare LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro, un fantastico nuovo titolo pensato per divertire e far appassionare giocatori di ogni tipo”, ha dichiarato JB Perrette, President and CEO, Streaming & Games di Warner Bros. Discovery. “Il team di TT Games è incredibile e sta lavorando duramente per realizzare una rilettura originale dell’amatissimo universo di Batman, offrendo funzionalità nuove e migliorate rispetto ai precedenti giochi LEGO, che siamo sicuri faranno divertire tanto gli appassionati di lungo corso quanto i giocatori alle prime armi”. L’avventura parte dalle origini di Batman, seguendo il giovane Bruce Wayne mentre si addestra con la Lega delle Ombre, per poi esplorare tutta la sua storia. I giocatori formeranno una famiglia di alleati, tra cui Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl e Catwoman, per affrontare una galleria di supercriminali come Joker, Il Pinguino e Bane. Una delle principali novità del gioco è il sistema di combattimento dinamico, che promette di replicare lo stile unico del Crociato Incappucciato. Ogni colpo avrà un impatto notevole, con la possibilità di concatenare attacchi fluidi, contrattacchi e KO spettacolari. I giocatori potranno usare i Bat-gadget iconici come i Batarang per stordire i nemici o il Bat-artiglio per agganciarli. I partner, invece, avranno il proprio equipaggiamento, come lo Spray a schiuma di Jim Gordon o la frusta di Catwoman. Per i giocatori in cerca di una sfida, sono stati introdotti due nuovi livelli di difficoltà: “Giustiziere mascherato” e “Cavaliere Oscuro”.

Il gioco è ambientato in una Gotham City open world interamente esplorabile, ricca di crimini da sventare, enigmi da risolvere e sorprese. I giocatori potranno planare per i cieli, muoversi tra gli edifici con il Bat-rampino e attraversare la città con la Batmobile o le Batmoto. Per chi crea un account WB Games, sarà possibile sbloccare il costume di Batman dell'Età dell'Oro. Per maggiori informazioni sul titolo, è possibile visitare il sito ufficiale: LEGOBatmanGame.com.