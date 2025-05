Lenovo presenta il nuovo Legion 9i per giocare e creare

(Adnkronos) – Durante il Tech World Shanghai 2025, Lenovo ha annunciato ufficialmente il lancio del Lenovo Legion 9i, una nuova soluzione portatile ad alte prestazioni destinata non solo al gaming, ma anche allo sviluppo videoludico professionale. Pensato per rispondere alle esigenze di gamer e creatori di contenuti digitali, il nuovo dispositivo si colloca al vertice della gamma Legion, integrando tecnologie hardware e software avanzate, tra cui intelligenza artificiale, supporto per il 3D senza visore e un sistema di raffreddamento sofisticato. Il Lenovo Legion 9i si distingue per l’approccio: consente sia di fruire di contenuti ludici al massimo delle performance, sia di contribuire alla loro creazione. In un momento in cui oltre la metà dei titoli di nuova generazione si basa su Unreal Engine, il laptop si presenta come uno strumento chiave per professionisti e artisti visivi che lavorano nella progettazione tridimensionale e nello sviluppo di giochi. Il display PureSight da 18 pollici, con risoluzione 4K in modalità 2D e supporto opzionale al 3D in 2K, consente la modellazione tridimensionale senza necessità di cuffie o visori, grazie a un sistema di tracciamento oculare e lenti lenticolari. La tecnologia Lenovo 3D Studio permette inoltre una visualizzazione avanzata di immagini, video e contenuti interattivi, supportando anche giochi e strumenti di sviluppo compatibili. Particolare attenzione è stata riservata alla fluidità grafica: la modalità Dual Mode consente di commutare tra un refresh rate di 240 Hz in 4K e fino a 440 Hz in FHD, adattandosi così a diverse esigenze, dal rendering ad alta fedeltà al gaming competitivo. Il display edge-to-edge con rapporto screen-to-body del 93% massimizza l’area visiva, favorendo l’immersione totale. Uno degli elementi chiave dell’ecosistema Legion è l’integrazione dell’intelligenza artificiale in più livelli del workflow. Il chip Lenovo AI Core lavora in tandem con l’AI Engine+ per regolare dinamicamente le impostazioni di sistema, ottimizzando l’esperienza d’uso sia durante il gioco sia in fase di sviluppo. L’interfaccia Legion Space, supportata da AI, contribuisce a rendere l’esperienza più coinvolgente, sincronizzando l’illuminazione RGB con l’audio e il gameplay, e offrendo funzioni di assistenza attiva come Game Coach, Game Clip Master e Game Companion. Le specifiche tecniche posizionano il Legion 9i tra i portatili più performanti della sua categoria: dotato di quattro slot per RAM DDR5 e altrettanti per SSD (fino a PCIe Gen 5), il dispositivo può supportare fino a 192 GB di memoria e 8 TB di archiviazione. La batteria da 99,99 Whr garantisce operatività anche in ambito professionale, mentre il processore Intel Core Ultra 9 275HX, abbinato alla GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, consente un carico combinato CPU-GPU fino a 280 W. Le prestazioni sono mantenute stabili anche sotto stress grazie al sistema di raffreddamento Coldfront: Vapor, che include una camera di vapore, ventole multiple dedicate e un design silenzioso inferiore a 48 dB in modalità performance. Il design del Legion 9i è altrettanto curato: la scocca superiore, realizzata in Forged Carbon con otto strati di fibra di carbonio a uso aeronautico, è unica per ogni dispositivo, rendendo ogni unità diversa dalle altre. Le porte di connettività sono disposte su tutti i lati, con doppie Thunderbolt 5 per garantire velocità di trasferimento e supporto multi-display. Lenovo ha previsto anche una gamma di accessori dedicati, come lo zaino Legion 18” Armored Backpack II, pensato per garantire protezione e trasportabilità al dispositivo, con materiali resistenti e numerosi scomparti personalizzati. Dal punto di vista del software, il laptop sarà distribuito con tre mesi inclusi di PC Game Pass e sarà compatibile con Legion Ultimate Support, un servizio di assistenza specializzato attivo 24/7. L’attenzione alla sostenibilità è garantita dal programma CO₂ Offset, che consente agli utenti di compensare le emissioni del dispositivo acquistando crediti certificati da enti internazionali. Il Lenovo Legion 9i sarà disponibile a partire da giugno 2025, con un prezzo iniziale previsto di 4499 euro IVA inclusa. Lo zaino Armored Backpack II è già in commercio al prezzo consigliato di 89,99 euro. Il dispositivo sarà inoltre presentato all’Unreal Fest di Orlando a partire dal 2 giugno, occasione in cui sviluppatori e appassionati potranno testarne dal vivo le capacità. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)