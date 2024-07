L’FBI sblocca l’iPhone dell’attentatore al comizio di Trump

(Adnkronos) – L’FBI ha annunciato di aver sbloccato il telefono di Thomas Matthew Crooks, l’uomo responsabile della sparatoria contro l’ex presidente Donald Trump durante il comizio tenutosi sabato scorso a Butler, Pennsylvania. In un comunicato diffuso lunedì, l’agenzia ha dichiarato: “I nostri specialisti tecnici hanno ottenuto l’accesso al telefono di Thomas Matthew Crooks e stanno esaminando i suoi dispositivi elettronici”. Le perquisizioni della casa e del veicolo del sospetto sono state completate. Fino ad ora, l’FBI ha condotto quasi 100 interviste con personale delle forze dell’ordine, partecipanti all’evento e altri testimoni. Il lavoro è ancora in corso. Inoltre, l’agenzia ha ricevuto centinaia di segnalazioni digitali, tra cui foto e video della scena, che stanno continuando a esaminare. I funzionari dell’FBI, durante una conferenza telefonica con i giornalisti tenutasi domenica, hanno spiegato che il telefono di Crooks era stato inviato al laboratorio dell’FBI a Quantico, Virginia, dopo che gli agenti in Pennsylvania non erano riusciti a sbloccarlo. L’FBI non ha rivelato i metodi usati per accedere al dispositivo. Nel frattempo, il personale dei servizi per le vittime dell’FBI ha offerto supporto a coloro che sono stati colpiti dall’incidente di sabato. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)