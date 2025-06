LLM Faster su PC NVIDIA RTX AI: eseguire modelli linguistici ovunque con AnythingLLM

(Adnkronos) – I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), addestrati su dataset composti da miliardi di token, sono ormai il cuore pulsante di innumerevoli applicazioni basate sull’Intelligenza Artificiale, spaziando da chatbot avanzati a generatori di codice e strumenti di analisi dati. La loro capacità di generare contenuti di alta qualità e di elaborare informazioni complesse li rende strumenti indispensabili nell’era digitale. Per gli appassionati di AI e per chiunque cerchi un assistente intelligente completo, focalizzato sulla privacy e interamente eseguibile in locale, AnythingLLM rappresenta una soluzione sempre più accessibile. Questa applicazione desktop consente di sfruttare la potenza degli LLM direttamente sul proprio PC. Con il recente supporto ai microservizi NVIDIA NIM su GPU NVIDIA GeForce RTX e NVIDIA RTX PRO, AnythingLLM ha compiuto un salto qualitativo in termini di prestazioni. Questa integrazione garantisce flussi di lavoro AI locali più rapidi e reattivi, democratizzando l’accesso a capacità di calcolo avanzate. AnythingLLM si configura come una piattaforma AI completa, progettata per eseguire modelli linguistici in locale, utilizzare sistemi di Generazione Aumentata dal Recupero (RAG) e strumenti agentici. Funge da ponte tra gli LLM preferiti dall’utente e i suoi dati personali, garantendo privacy e controllo.

Tra le principali funzionalità offerte, AnythingLLM permette di ottenere risposte alle domande: e quindi nteragire con modelli come Llama e DeepSeek R1 senza costi di utilizzo aggiuntivi. Inoltre consente di interrogare dati personali ovvero effettuare query private su file PDF, documenti Word, repository di codice e altri contenuti, sfruttando il sistema RAG. Naturalmente è in grado di sintetizzare documenti e praticamente generare riassunti rapidi e precisi di testi lunghi, come articoli accademici.

AnythingLLM è in grado di eseguire analisi di dati, quindi caricare file, estrarre insight e interagire con i dati attraverso gli LLM e infine è in grado di eseguire azioni agentiche, cioè utilizzare tool generativi, automatizzare azioni basate su prompt e condurre ricerche dinamiche su risorse locali o online. La piattaforma supporta numerosi modelli open source eseguibili in locale e può anche connettersi a LLM basati su cloud forniti da giganti come OpenAI, Microsoft e Anthropic. Inoltre, grazie al suo hub della community, è possibile espandere le funzionalità con skill aggiuntive per attività agentiche avanzate. L’installazione dell’app avviene con un solo clic e funziona sia come programma standalone che come estensione del browser, offrendo un’interfaccia intuitiva e senza configurazioni complesse. È la soluzione ideale per gli utenti di GPU GeForce RTX e NVIDIA RTX PRO che desiderano sfruttare appieno le capacità del proprio hardware. Le GPU GeForce RTX e NVIDIA RTX PRO sono fondamentali per garantire prestazioni eccellenti nell’esecuzione di LLM e agenti AI all’interno di AnythingLLM. Grazie ai Tensor Core, specificamente progettati per accelerare i carichi di lavoro AI, l’inferenza risulta notevolmente più rapida rispetto a soluzioni basate su CPU o non ottimizzate.

AnythingLLM si avvale di Ollama per gestire l’esecuzione locale dei modelli, utilizzando Llama.cpp e le librerie ggml tensor per il machine learning. Queste tecnologie sono ottimizzate per le GPU NVIDIA RTX e i Tensor Core di quinta generazione, offrendo un vantaggio prestazionale significativo: su una GeForce RTX 5090, le performance sono fino a 2,4 volte superiori rispetto a un Apple M3 Ultra, sia su Llama 3.1 8B che su DeepSeek R1 8B. Con l’introduzione dei nuovi microservizi NVIDIA NIM e dei flussi di lavoro di riferimento, come l’ampia libreria di AI Blueprints, strumenti come AnythingLLM sono pronti ad abilitare un numero crescente di applicazioni legate all’Intelligenza Artificiale multimodale. AnythingLLM ha recentemente integrato il supporto per i microservizi NVIDIA NIM. I NIM (NVIDIA Inference Microservices) sono modelli di AI generativa preconfigurati e ottimizzati per massime prestazioni, pensati per semplificare l’avvio dei flussi di lavoro AI su PC equipaggiati con GPU RTX AI, grazie a un’API semplice e immediata.

I NIM offrono una soluzione ideale per sviluppatori e creator che desiderano testare rapidamente modelli di AI generativa all’interno di un flusso di lavoro. Invece di dover cercare il modello corretto, scaricare file e configurare manualmente l’ambiente, i NIM forniscono tutto il necessario all’interno di un unico contenitore eseguibile, pronto all’uso. Possono funzionare sia in locale che su cloud, facilitando la prototipazione sul proprio PC e la successiva distribuzione in ambienti cloud-based. Grazie all’interfaccia user-friendly di AnythingLLM, gli utenti possono esplorare i NIM in pochi passaggi, testarli rapidamente e integrarli nei propri flussi di lavoro. In alternativa, possono collegarli ad applicazioni personalizzate utilizzando gli AI Blueprints di NVIDIA e il materiale fornito (documentazione, codice d’esempio e guide pratiche) per sviluppi su misura. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)