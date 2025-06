Marvel Tokon: Fighting Souls, nuovo picchiaduro su PS5 e PC

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment e Arc System Works hanno ufficializzato lo sviluppo di Marvel Tokon: Fighting Souls, un nuovo picchiaduro a squadre quattro contro quattro in arrivo nel 2026 per PlayStation 5 e PC, tramite Steam ed Epic Games Store. Il progetto nasce da una collaborazione tra PlayStation Studios, Marvel Games e il celebre studio giapponese Arc System Works, noto per il suo lavoro su franchise come Guilty Gear e Dragon Ball FighterZ. Il titolo offrirà una reinterpretazione dell’universo Marvel attraverso una nuova estetica visiva ispirata allo stile giapponese dell’animazione, accompagnata da una colonna sonora adrenalinica e da un sistema di combattimento accessibile ma profondo. L’obiettivo degli sviluppatori è quello di creare un’esperienza adatta sia ai neofiti del genere sia ai veterani delle competizioni. Secondo il direttore del gioco Kazuto Sekine, l’approccio adottato punta a semplificare l’ingresso nel gioco senza rinunciare alla complessità tattica. A differenza di altri titoli del genere, non sarà necessario padroneggiare più personaggi per affrontare le sfide: il sistema di controllo consente infatti di utilizzare sia comandi tradizionali sia input semplificati per attivare combo e azioni cooperative tra i membri del team. L’interazione simultanea tra più personaggi su schermo è stata pensata per offrire un’esperienza dinamica e spettacolare, in linea con lo spirito dei crossover Marvel. Il gioco proporrà scontri tra personaggi iconici come Spider-Man, Iron Man, Captain America, Storm, Doctor Doom, Star-Lord, Ms. Marvel e Ghost Rider (versione Robbie Reyes). Arc System Works ha introdotto rivisitazioni estetiche e stilistiche per ciascuno di loro, sia a livello visivo sia nel design del gameplay, mantenendo coerenza con i rispettivi poteri e background narrativi. Il processo di selezione del roster ha cercato di bilanciare notorietà, varietà stilistica nei combattimenti e l’introduzione di volti inediti nel genere dei picchiaduro. Dal punto di vista tecnico, il team ha inizialmente esplorato uno stile grafico vicino al fumetto occidentale, per poi orientarsi verso una rappresentazione più affine all’identità visiva di Arc System Works, ispirata al mondo dell’animazione giapponese. Questa scelta ha definito l’identità stilistica del progetto e ha permesso una maggiore espressività nei modelli dei personaggi e nelle ambientazioni. Ogni lottatore disporrà di una gamma di attacchi normali, speciali e unici, oltre a tecniche cinematografiche chiamate “Ultimate Skills”, sviluppate per riflettere le peculiarità dei poteri dei protagonisti. Grande attenzione è stata riservata anche al sistema di combattimento a squadre, con la decisione di adottare un formato quattro contro quattro — un’evoluzione rispetto agli standard due contro due o tre contro tre. Questa scelta punta ad amplificare l’intensità degli scontri e la varietà delle combinazioni possibili, rispecchiando la natura corale dell’universo Marvel. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)